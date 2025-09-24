Camer.be
Une réunion sécuritaire à Douala relance les craintes de trucage électoral
Alors que la présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025 approche à grands pas, une réunion de sécurité présidée par le ministre Paul Atanga Nji au gouvernorat du Littoral à Douala suscite vives interrogations. Tenue ce 24 septembre, cette rencontre avec les hauts responsables sécuritaires de la région avait pour objectif officiel d’évaluer la préparation sécuritaire pour le scrutin. Cependant, dans un contexte où les accusations de trucage électoral ont historiquement entaché les processus démocratiques camerounais, cette initiative relance les craintes d’une instrumentalisation des forces de l’ordre.

La présence du ministre de l’Administration territoriale, figure clé de l’organisation des élections, à Douala, bastion économique et électoral, n’est pas anodine. Elle intervient alors que des doutes persistent sur la transparence à venir. Lors de la présidentielle de 2018, l’opposition avait déjà dénoncé des fraudes massives, incluant des bourrages d’urnes et des falsifications de procès-verbaux . Le déploiement sécuritaire, s’il est essentiel pour garantir un vote apaisé, peut aussi être perçu comme un outil de pression en faveur du pouvoir en place, ravivant le spectre d’un hold-up électoral.

La question centrale qui se pose est de savoir si cette réunion de sécurité vise à protéger intégralement le processus démocratique ou à en contrôler les résultats. Les autorités affirment se préparer à assurer la sécurité des électeurs et du matériel de vote dans le cadre de cette élection présidentielle 2025. Pourtant, les précédents incitent à la vigilance. La faible crédibilité des scrutins passés, marqués par des recours rejetés et une défiance envers l’organe électoral, Élections Cameroon (ELECAM), alimente un climat de méfiance . Alors que le Cameroun a un besoin impérieux d’élections transparentes pour restaurer la confiance, la nature opaque de ces préparatifs laisse planer un doute légitime sur les intentions réelles du gouvernement, confronté à une attente croissante de changement.

