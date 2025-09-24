CAMEROUN :: Le complexe SCOLAIRE NESTOR TOUKEA à Nkolmesseng toujours fermé :: CAMEROON

600 (six cent) enfants et 50 (cinquante) enseignants sont toujours dehors, perdus, trahis, discriminés et livrés à toutes les débauches, avec des larmes parfois, et ne pardonneront jamais.

Pr. Laurent Serge ETOUNDI NGOA

Ministre des enseignements de base



Monsieur le Ministre, cher frère et très cher compatriote,

Si une seule école est fermée arbitrairement, légèrement et effectivement, c’est une promesse d’intelligence, du savoir et de la connaissance d’une nation, qui est brûlée. Si un seul enfant est privé d’école par la faute des adultes ou à cause d’une décision administrative ou politique, c’est un segment crucial du destin du patrimoine académique, inventif, créatif et productif des lendemains d’une nation, qui est sans aucun doute compromis.

Cher compatriote, vous rendez vous à Nkolmesseng à Yaoundé, pour contempler, ce qui ressemble maintenant à un cimetière, à un lieu hanté, à un hôpital brutalement débarrassé de ses malades. C’est LE COMPLEXE SCOLAIRE NESTOR TOUKEA, le fleuron éducatif de l’arrondissement de Yaoundé cinquième, dont on a découvert le sens de l’organisation et l’extraordinaire discipline des élèves, lors du défilé de la fête de la jeunesse le 11 février 2025 sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé.

Je suis allé à votre rencontre, et vous m’avez reçu avec diligence et sérieux d’un éducateur, d’un responsable, d’un membre du gouvernement attentif. Hélas, vos instructions, n’ont jamais prospéré et l’école demeure fermée. Rien ne peut plus sauver la situation, car tout le monde est parti, les enfants dans la rue, les parents dans la colère, et les enseignants à l’inspection du travail. Ce sont six cent enfants et cinquante enseignants, qui sont perdus, irrémédiablement.

Le destin des enfants si jeunes, je croyais, était un des plus importants chantiers de la nation, et le président Paul Biya, interroge si bien : « quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ?

Nous voici à l’épreuve de terrain, et c’est l’horreur. Une école a été fermée, pour faire plaisir à des faussaires, des individus qui ont été condamnés lourdement par les tribunaux de la république pour FAUX ET USAGE DE FAUX. Ces individus sont tranquilles, leurs enfants à eux sont normalement dans des écoles.

J’étais sensé travailler pour une solution sur ce dossier avec un de vos collaborateurs, qui au moment convenu, s’est fait absent, ne m’a jamais appelé malgré les promesses, et en dépit de vos instructions.

Je pleure pour ces enfants, je souffre face à une telle injustice, face à une telle négligence, face à une telle discrimination. Si des décisions de justice ne sont plus applicables, alors c’est l’anarchie et c’est la perdition de la nation. Si des faussaires peuvent se voir attribuer les œuvres, le travail et le patrimoine d’autrui avec des décisions administratives, comme on le voit aussi pour les titres fonciers, alors il faut craindre pour des lendemains de vengeances et de rancoeurs incontrôlables. J’ai entendu dire que le Médiateur ne prends pas position. Je dis non, car nul ne saurait assister à une injustice ou à un crime grave, réel, effectif et prouvé en restant neutre ou silencieux, sans partager le manteau de complice. Le Médiateur ne couvrira jamais ni ne pardonnera aux criminels et aux faussaires, encore mieux si ces derniers tuent des enfants.

J’ai tenu à vous livrer le fond de ma pensée, pour l’histoire, et afin que la postérité veuille la consigner. Pitié pour les enfants perdus du groupe scolaire Nestor Toukéa. Pitié aussi pour les promoteurs de l’établissement, maintenant confrontés à des dettes bancaires et des obligations de toutes natures, impossibles d’affronter. Enfants, parents, encadreurs et promoteurs sont victimes de fait, de maoeuvres obscures, dont certains tenants et aboutissants, échappent à votre intelligence dont je loue la probité morale. C’est ma part de VERITE./.

Hautes et fraternelles considérations./.

