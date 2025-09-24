Camer.be
Le complexe SCOLAIRE NESTOR TOUKEA à Nkolmesseng toujours fermé
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Le complexe SCOLAIRE NESTOR TOUKEA à Nkolmesseng toujours fermé :: CAMEROON

600 (six cent) enfants et 50 (cinquante) enseignants sont toujours dehors, perdus, trahis, discriminés et livrés à toutes les débauches, avec des larmes parfois, et ne pardonneront jamais.

Pr. Laurent Serge ETOUNDI NGOA
Ministre des enseignements de base
 
Monsieur le Ministre, cher frère et très cher compatriote, 

Si une seule école est fermée arbitrairement, légèrement et effectivement, c’est une promesse d’intelligence, du savoir et de la connaissance d’une nation, qui est brûlée. Si un seul enfant est privé d’école par la faute des adultes ou à cause d’une décision administrative ou politique, c’est un segment crucial du destin du patrimoine académique, inventif, créatif et productif des lendemains d’une nation, qui est sans aucun doute compromis.

Cher compatriote, vous rendez vous à Nkolmesseng à Yaoundé, pour contempler, ce qui ressemble maintenant à un cimetière, à un lieu hanté, à un hôpital brutalement débarrassé de ses malades. C’est LE COMPLEXE SCOLAIRE NESTOR TOUKEA, le fleuron éducatif de l’arrondissement de Yaoundé cinquième, dont on a découvert le sens de l’organisation et l’extraordinaire discipline des élèves, lors du défilé de la fête de la jeunesse le 11 février 2025 sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé.

Je suis allé à votre rencontre, et vous m’avez reçu avec diligence et sérieux d’un éducateur, d’un responsable, d’un membre du gouvernement attentif. Hélas, vos instructions, n’ont jamais prospéré et l’école demeure fermée. Rien ne peut plus sauver la situation, car tout le monde est parti, les enfants dans la rue, les parents dans la colère, et les enseignants à l’inspection du travail. Ce sont six cent enfants et cinquante enseignants, qui sont perdus, irrémédiablement. 

Le destin des enfants si jeunes, je croyais, était un des plus importants chantiers de la nation, et le président Paul Biya, interroge si bien : « quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ?
Nous voici à l’épreuve de terrain, et c’est l’horreur. Une école a été fermée, pour faire plaisir à des faussaires, des individus qui ont été condamnés lourdement par les tribunaux de la république pour FAUX ET USAGE DE FAUX. Ces individus sont tranquilles, leurs enfants à eux sont normalement dans des écoles. 

J’étais sensé travailler pour une solution sur ce dossier avec un de vos collaborateurs, qui au moment convenu, s’est fait absent, ne m’a jamais appelé malgré les promesses, et en dépit de vos instructions.

Je pleure pour ces enfants, je souffre face à une telle injustice, face à une telle négligence, face à une telle discrimination. Si des décisions de justice ne sont plus applicables, alors c’est l’anarchie et c’est la perdition de la nation. Si des faussaires peuvent se voir attribuer les œuvres, le travail et le patrimoine d’autrui avec des décisions administratives, comme on le voit aussi pour les titres fonciers, alors il faut craindre pour des lendemains de vengeances et de rancoeurs incontrôlables. J’ai entendu dire que le Médiateur ne prends pas position. Je dis non, car nul ne saurait assister à une injustice ou à un crime grave, réel, effectif et prouvé en restant neutre ou silencieux, sans partager le manteau de complice. Le Médiateur ne couvrira jamais ni ne pardonnera aux criminels et aux faussaires, encore mieux si ces derniers tuent des enfants.

J’ai tenu à vous livrer le fond de ma pensée, pour l’histoire, et afin que la postérité veuille la consigner. Pitié pour les enfants perdus du groupe scolaire Nestor Toukéa. Pitié aussi pour les promoteurs de l’établissement, maintenant confrontés à des dettes bancaires et des obligations de toutes natures, impossibles d’affronter. Enfants, parents, encadreurs et promoteurs sont victimes de fait, de maoeuvres obscures, dont certains tenants et aboutissants, échappent à votre intelligence dont je loue la probité morale. C’est ma part de VERITE./.

Hautes et fraternelles considérations./.

Lire sur le même sujet: Casse du complexe scolaire Nestor Toukea par un Sous-prefet: Shanda Tonme écrit au Premier Ministre

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Nounou arrêtée à Yaoundé : un bébé de 18 mois kidnappé puis sauvé
Affaire Merveille Mbella : le rapport d'autopsie révèle une overdose d'héroïne et de cocaïne
«Fier au Guidon»: 250 mototaxis formés pour devenir ambassadeurs de la mobilité et du tourisme
Le complexe SCOLAIRE NESTOR TOUKEA à Nkolmesseng toujours fermé
Comment Sylver Screen Cinéma veut sortir le 7e art des oubliettes au Cameroun
Sam Saverin Ango incarcéré : son ex-femme porte plainte pour braquage et tentative d'assassinat
Audience choc au procès Zogo : un gendarme révèle avoir refusé d'exécuter un ordre illégal
SCANDALE AU TPI DE DSCHANG : Charles Soh refuse son propre procès !
Education : Douala accueille un atelier régional sur la santé mentale des enseignants
Prix Ramsès 2025 : « The Original Place », l’hôtel qui raconte l’Afrique
La Gendarmerie nationale camerounaise démantèle un gang de 12 meurtriers présumés
10 ans sans salaire impayés: Les employés des Télécentres communautaires au bord du gouffre
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:51
Mobilisation massive à Bafoussam : Issa Tchiroma Bakary déploie sa force de campagne

Mobilisation massive à Bafoussam : Issa Tchiroma Bakary déploie sa force de campagne
16:26
Une réunion sécuritaire à Douala relance les craintes de trucage électoral

Une réunion sécuritaire à Douala relance les craintes de trucage électoral
16:04
Nounou arrêtée à Yaoundé : un bébé de 18 mois kidnappé puis sauvé

Nounou arrêtée à Yaoundé : un bébé de 18 mois kidnappé puis sauvé
14:51
Le Grand Nord lance un ultimatum pour l'union de Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma

Le Grand Nord lance un ultimatum pour l'union de Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma
14:12
Affaire Merveille Mbella : le rapport d'autopsie révèle une overdose d'héroïne et de cocaïne

Affaire Merveille Mbella : le rapport d'autopsie révèle une overdose d'héroïne et de cocaïne

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo