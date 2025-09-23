Paul Biya prépare une campagne terrain inédite pour la présidentielle camerounaise :: CAMEROON

Alors que la présidentielle camerounaise de 2025 approche à grands pas, le chef de l'État Paul Biya prépare une stratégie de campagne singulière pour répondre aux critiques sur son éloignement du terrain. Le président, récemment parti pour la Suisse, a chargé son directeur de cabinet Samuel Mvondo Ayolo d'élaborer un agenda électoral qui le verrait s'illustrer hors des murs de Yaoundé. Cette décision marque un tournant dans la communication du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).

Le plan de campagne, encore officieux, prévoit au moins trois déplacements significatifs dans le pays. La première étape concernerait la région de l'Est pour l'inauguration du barrage de Lom Pangar, un projet symbolique dont le président avait posé la première pierre en 2012. Ce déplacement, soutenu par la première dame Chantal Biya et le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngoh Ngoh, vise à mettre en avant les réalisations du gouvernement dans les infrastructures.

La capitale économique Douala, dans le Littoral, constituerait une autre étape hautement symbolique. Paul Biya y célébrerait les 150 ans du port, une visite particulièrement significative puisque sa dernière apparition dans cette ville remonte à 2013. Cette région, qui avait placé l'opposant Maurice Kamto en tête en 2018, représente un enjeu électoral majeur pour le pouvoir en place. La stratégie de campagne électorale de Paul Biya inclurait également un meeting à Maroua, dans l'Extrême-Nord, rééditant ainsi le schéma de 2018 où il n'avait effectué qu'un seul discours public.

Ces déplacements répondent à une double nécessité : contrer les accusations d'absentéisme et reconquérir des territoires où l'influence du pouvoir semble s'éroder. Le septentrion, notamment, fait l'objet d'une attention particulière face à la grogne sociale et à l'émergence d'opposants comme Issa Tchiroma Bakary. Si l'agenda définitif reste secret, des travaux de rénovation ont déjà débuté dans les résidences présidentielles régionales, indiquant une probable concrétisation de ce plan de bataille pour les élections présidentielles cruciales du 12 octobre.

