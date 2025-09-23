Camer.be
Paul Biya prépare une campagne terrain inédite pour la présidentielle camerounaise
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Paul Biya prépare une campagne terrain inédite pour la présidentielle camerounaise :: CAMEROON

Alors que la présidentielle camerounaise de 2025 approche à grands pas, le chef de l'État Paul Biya prépare une stratégie de campagne singulière pour répondre aux critiques sur son éloignement du terrain. Le président, récemment parti pour la Suisse, a chargé son directeur de cabinet Samuel Mvondo Ayolo d'élaborer un agenda électoral qui le verrait s'illustrer hors des murs de Yaoundé. Cette décision marque un tournant dans la communication du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).

Le plan de campagne, encore officieux, prévoit au moins trois déplacements significatifs dans le pays. La première étape concernerait la région de l'Est pour l'inauguration du barrage de Lom Pangar, un projet symbolique dont le président avait posé la première pierre en 2012. Ce déplacement, soutenu par la première dame Chantal Biya et le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngoh Ngoh, vise à mettre en avant les réalisations du gouvernement dans les infrastructures.

La capitale économique Douala, dans le Littoral, constituerait une autre étape hautement symbolique. Paul Biya y célébrerait les 150 ans du port, une visite particulièrement significative puisque sa dernière apparition dans cette ville remonte à 2013. Cette région, qui avait placé l'opposant Maurice Kamto en tête en 2018, représente un enjeu électoral majeur pour le pouvoir en place. La stratégie de campagne électorale de Paul Biya inclurait également un meeting à Maroua, dans l'Extrême-Nord, rééditant ainsi le schéma de 2018 où il n'avait effectué qu'un seul discours public.

Ces déplacements répondent à une double nécessité : contrer les accusations d'absentéisme et reconquérir des territoires où l'influence du pouvoir semble s'éroder. Le septentrion, notamment, fait l'objet d'une attention particulière face à la grogne sociale et à l'émergence d'opposants comme Issa Tchiroma Bakary. Si l'agenda définitif reste secret, des travaux de rénovation ont déjà débuté dans les résidences présidentielles régionales, indiquant une probable concrétisation de ce plan de bataille pour les élections présidentielles cruciales du 12 octobre.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#PaulBiya #Presidentielle2025 #Cameroun #RDPC #CampagneElectorale #Politique #Actualite

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Paul Biya prépare une campagne terrain inédite pour la présidentielle camerounaise
Soutiens de Kamto rallient Issa Tchiroma : vers une recomposition stratégique de l’opposition 2025
Maurice Kamto reçoit Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya avant la présidentielle 2025
Tchiroma Bouleverse Ngaoundéré : une Marée Humaine pour la Campagne 2025
Alice Nkom soutient Tchiroma : l’opposition camerounaise se recompose
Rapports secrets : comment Biya prépare la présidentielle camerounaise
Mamadou Mota appelle à l’unité de l’opposition pour la présidentielle camerounaise
Issa Tchiroma Bakary nie tout enrichissement illicite avant la présidentielle
Brenda Biya et Calixthe Beyala appellent à voter contre Paul Biya : un séisme politique
Brenda Biya accuse sa famille de tentative d’assassinat et appelle à ne pas voter Paul Biya
Akere Muna prône une coalition de l’opposition pour battre Paul Biya en 2025
Dieudonné Essomba : Joshua Osih, seule alternative crédible à Paul Biya en 2025
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:34
Absence remarquée d'un candidat à la présidentielle camerounaise 2025 : analyse

Absence remarquée d'un candidat à la présidentielle camerounaise 2025 : analyse
11:10
Paul Biya prépare une campagne terrain inédite pour la présidentielle camerounaise

Paul Biya prépare une campagne terrain inédite pour la présidentielle camerounaise
10:31
Maurice Kamto 2025 : Pourquoi son exclusion le place au cœur de la présidentielle camerounaise

Maurice Kamto 2025 : Pourquoi son exclusion le place au cœur de la présidentielle camerounaise
10:18
Audience choc au procès Zogo : un gendarme révèle avoir refusé d'exécuter un ordre illégal

Audience choc au procès Zogo : un gendarme révèle avoir refusé d'exécuter un ordre illégal
09:55
SCANDALE AU TPI DE DSCHANG : Charles Soh refuse son propre procès !

SCANDALE AU TPI DE DSCHANG : Charles Soh refuse son propre procès !

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo