Camer.be
Ancien ministre ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté par l'ICE aux États-Unis
GHANA :: SOCIETE

GHANA :: Ancien ministre ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté par l'ICE aux États-Unis

L'information a fait l'effet d'un coup de tonnerre. L'ancien ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta, a été placé en détention par les services de l'immigration américaine, l'ICE. Cet événement survient dans un contexte judiciaire déjà très lourd pour l'ex-dignitaire, officiellement inculpé pour corruption au Ghana et déclaré en fuite depuis février dernier.

Âgé de 66 ans, Ken Ofori-Atta se trouvait aux États-Unis depuis janvier 2025 pour y subir un traitement médical, incluant une opération pour un cancer de la prostate. Selon son équipe juridique, son arrestation par l'agence américaine ICE est intervenue en raison d'un problème lié à son statut migratoire. Ses avocats affirment pourtant qu'une procédure d'ajustement de statut était en cours, ce qui lui aurait permis de rester légalement sur le sol américain. Il est actuellement détenu dans un centre de détention en Virginie.

Cette affaire soulève immédiatement des questions sur l'articulation entre la justice ghanéenne et les autorités américaines. L'ex-ministre, pilier de l'administration du président Nana Akufo-Addo de 2017 à 2024, est au cœur d'une enquête pour des pertes financières massives présumées subies par l'État. Son arrestation par l'ICE pourrait potentiellement ouvrir la voie à une future extradition vers le Ghana, une perspective que suivent de très près les observateurs politiques.

La situation est d'autant plus sensible qu'elle touche à la politique migratoire américaine. L'administration Trump avait instauré des restrictions visant plusieurs pays africains, bien que le Ghana en ait été retiré après un accord. Cet épisode rappelle la complexité des procédures d'immigration américaines, même pour des personnalités de haut rang. L'équipe de l'ancien ministre assure coopérer et espère une résolution rapide.

Cette détention marque-t-elle un tournant décisif dans cette affaire judiciaire transnationale, ou n'est-elle qu'un contretemps administratif sur la voie d'un long processus ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Ghana #KenOforiAtta #ICE #Corruption #EtatsUnis

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle
Ancien ministre ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté par l'ICE aux États-Unis
André Blaise Essama incarcéré sans chef d’accusation depuis novembre 2025
Kidnapping du maire d'Eyumodjock : le BIR lance une traque dans le Sud-Ouest
Accident à Douala : un bus Socatur s'encastre dans des commerces à BP Cité
Yaoundé étouffe sous les ordures et les nids-de-poule
Enlèvement du maire d’Eyumojock : la Manyu sous le choc
Roulette en ligne et possibilités du format de jeu numérique : avis d'expert casino online Glorion
Forces de défense et de sécurité : près de 1 500 personnels reçoivent leurs épaulettes à Yaoundé
Larmes et accusations : l'ex-épouse de Sam Séverin Ango implore Samuel Eto’o
Capture de Maduro : comment une taupe de la CIA a infiltré le gouvernement vénézuélien
Accident Dimako-Toungrélo : circulation paralysée sur la route nationale 10
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:00
CAN 2025 : la fin des sorciers blancs, triomphe des entraîneurs locaux

CAN 2025 : la fin des sorciers blancs, triomphe des entraîneurs locaux
14:32
Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle

Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle
14:15
L'actualité lue pour vous dans la presse camerounaise de ce 08 janvier 2026

L'actualité lue pour vous dans la presse camerounaise de ce 08 janvier 2026
14:13
Ancien ministre ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté par l'ICE aux États-Unis

Ancien ministre ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté par l'ICE aux États-Unis
13:10
CAN : Le Cameroun face au cauchemar marocain, Pagou cherche ses mots

CAN : Le Cameroun face au cauchemar marocain, Pagou cherche ses mots

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo