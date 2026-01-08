Camer.be
Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle :: CAMEROON

Un nouveau scandale financier éclate au Cameroun, visant directement la Mission d’aménagement et d’équipement des terrains urbains et ruraux (Maetur). Une enquête révèle le détournement de fonds publics d’un montant avoisinant les 92 millions de FCFA. Ces fonds, correspondant au solde d’un marché parfaitement exécuté et réceptionné pour sécuriser les abords de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen, ont mystérieusement atterri sur un compte bancaire parallèle à la BGFI-Bank.

Ce compte aurait été ouvert par Mbanga Roger, co-gérant du groupe Deigen International Sarl, l’entreprise contractante. L’affaire prend une tournure particulière avec l’implication présumée du directeur général de la Maetur. Les documents indiquent que l’institution publique n’a produit aucun avenant justifiant un changement de domiciliation bancaire. Pire, elle n’a pas informé le représentant légal officiel du groupe, le Français Alain Diboumba, de cette opération pour le moins opaque.

Cette situation place l’investisseur étranger dans une position de victime, abusé par son propre associé et par une administration censée garantir la transparence des marchés publics. L’affaire pose de sérieuses questions sur les mécanismes de contrôle interne à la Maetur et sur la facilité avec laquelle des fonds destinés à des infrastructures cruciales peuvent être redirigés. Le projet en question concerne l’aménagement des abords urbanisables d’un axe vital pour la capitale, accentuant l’impact négatif de ce détournement.

L’enquête devra déterminer les responsabilités exactes et tracer le parcours de l’argent disparu. Ce cas souligne les risques persistants qui pèsent sur les partenariats public-privé au Cameroun, décourageant potentiellement les investisseurs étrangers en quête de sécurité juridique et financière. Les procédures de passation et de paiement des marchés publics sont une nouvelle fois sous le feu des critiques.

Face à des montages aussi audacieux, comment les autorités camerounaises comptent-elles restaurer la confiance des investisseurs et garantir l’intégrité des fonds alloués au développement national ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Maetur #Cameroun #Détournement #FondsPublics #BGFIBank

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle
Ancien ministre ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté par l'ICE aux États-Unis
André Blaise Essama incarcéré sans chef d’accusation depuis novembre 2025
Kidnapping du maire d'Eyumodjock : le BIR lance une traque dans le Sud-Ouest
Accident à Douala : un bus Socatur s'encastre dans des commerces à BP Cité
Yaoundé étouffe sous les ordures et les nids-de-poule
Enlèvement du maire d’Eyumojock : la Manyu sous le choc
Roulette en ligne et possibilités du format de jeu numérique : avis d'expert casino online Glorion
Forces de défense et de sécurité : près de 1 500 personnels reçoivent leurs épaulettes à Yaoundé
Larmes et accusations : l'ex-épouse de Sam Séverin Ango implore Samuel Eto’o
Capture de Maduro : comment une taupe de la CIA a infiltré le gouvernement vénézuélien
Accident Dimako-Toungrélo : circulation paralysée sur la route nationale 10
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:00
CAN 2025 : la fin des sorciers blancs, triomphe des entraîneurs locaux

CAN 2025 : la fin des sorciers blancs, triomphe des entraîneurs locaux
14:32
Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle

Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle
14:15
L'actualité lue pour vous dans la presse camerounaise de ce 08 janvier 2026

L'actualité lue pour vous dans la presse camerounaise de ce 08 janvier 2026
14:13
Ancien ministre ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté par l'ICE aux États-Unis

Ancien ministre ghanéen Ken Ofori-Atta arrêté par l'ICE aux États-Unis
13:10
CAN : Le Cameroun face au cauchemar marocain, Pagou cherche ses mots

CAN : Le Cameroun face au cauchemar marocain, Pagou cherche ses mots

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo