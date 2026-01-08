CAMEROUN :: Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle :: CAMEROON

Un nouveau scandale financier éclate au Cameroun, visant directement la Mission d’aménagement et d’équipement des terrains urbains et ruraux (Maetur). Une enquête révèle le détournement de fonds publics d’un montant avoisinant les 92 millions de FCFA. Ces fonds, correspondant au solde d’un marché parfaitement exécuté et réceptionné pour sécuriser les abords de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen, ont mystérieusement atterri sur un compte bancaire parallèle à la BGFI-Bank.

Ce compte aurait été ouvert par Mbanga Roger, co-gérant du groupe Deigen International Sarl, l’entreprise contractante. L’affaire prend une tournure particulière avec l’implication présumée du directeur général de la Maetur. Les documents indiquent que l’institution publique n’a produit aucun avenant justifiant un changement de domiciliation bancaire. Pire, elle n’a pas informé le représentant légal officiel du groupe, le Français Alain Diboumba, de cette opération pour le moins opaque.

Cette situation place l’investisseur étranger dans une position de victime, abusé par son propre associé et par une administration censée garantir la transparence des marchés publics. L’affaire pose de sérieuses questions sur les mécanismes de contrôle interne à la Maetur et sur la facilité avec laquelle des fonds destinés à des infrastructures cruciales peuvent être redirigés. Le projet en question concerne l’aménagement des abords urbanisables d’un axe vital pour la capitale, accentuant l’impact négatif de ce détournement.

L’enquête devra déterminer les responsabilités exactes et tracer le parcours de l’argent disparu. Ce cas souligne les risques persistants qui pèsent sur les partenariats public-privé au Cameroun, décourageant potentiellement les investisseurs étrangers en quête de sécurité juridique et financière. Les procédures de passation et de paiement des marchés publics sont une nouvelle fois sous le feu des critiques.

Face à des montages aussi audacieux, comment les autorités camerounaises comptent-elles restaurer la confiance des investisseurs et garantir l’intégrité des fonds alloués au développement national ?

