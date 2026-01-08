CAMEROUN :: Émeute évitée au Tribunal Militaire : familles prêtes à suivre leurs enfants en prison :: CAMEROON

La tension a atteint son paroxysme au sein du Tribunal Militaire ce jeudi, où une scène de désespoir collectif a failli basculer en émeute. Des familles, révoltées par ce qu’elles qualifient d’arrestation arbitraire de leurs enfants, ont manifesté avec une intensité rare. La salle d’audience a été le théâtre d’une protestation vigoureuse et émotionnelle, forçant le président du tribunal à des mesures exceptionnelles pour rétablir l’ordre.

Les proches des détenus, au bord de l’effondrement, se sont enroulés au sol en pleurs, refusant de se séparer des accusés. Leur mouvement de révolte a culminé lorsqu’ils ont tenté de monter dans le fourgon cellulaire, déclarant leur volonté de les suivre en prison. « Nos enfants n’ont rien fait, ils ont été arrêtés chez eux », scandaient-ils, dénonçant une procédure qu’ils estiment injuste et violente. Face à cette situation explosive, le président a d’urgence fait appel à tous les gardiens de prison disponibles et a requis un renfort massif de la gendarmerie nationale pour contenir la foule et éviter un débordement incontrôlable.

L’audience, marquée par cette défiance profonde envers l’institution judiciaire, n’a pu aboutir. Dans un rebondissement procédural, l’affaire a dû être renvoyée au 12 février 2026. Le motif officiel ? L’absence d’interprète judiciaire pour assurer une compréhension complète des débats, un point de détail technique qui a jeté de l’huile sur le feu du sentiment d’injustice. Ce report reporte une crise latente et laisse présager une nouvelle journée sous très haute tension.

Cet épisode met en lumière la fracture grandissante entre une partie de la population et les instances militaires. Il soulève des questions brûlantes sur les méthodes d’interpellation et la communication des autorités avec les familles des personnes accusées. La crise de confiance institutionnelle semble plus profonde que jamais, transformant chaque audience en une possible étincelle.

