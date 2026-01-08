-
© Camer.be : Paul Moutila
- 08 Jan 2026 22:14:33
- |
- 316
- |
-
CAMEROUN :: Absences et présences marquantes au Palais : le message politique d'une cérémonie :: CAMEROON
La scène se déroulait au palais de l'unité, cadre solennel des grands rendez-vous de la nation. Une cérémonie officielle vient de livrer un instantané éloquent de la vie politique camerounaise, à travers un jeu subtil de présences et d'absences qui en dit long sur les équilibres en cours.
Le grand absent a immédiatement suscité les commentaires. Marcel Niat, pourtant désigné comme le successeur constitutionnel du président Paul Biya dans l'ordre protocolaire, n'était pas présent. Son absence, volontaire ou contrainte, interroge et alimente les spéculations dans les couloirs du pouvoir. Une autre absence notable était celle du président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yéguié Djibril, dont le premier vice-président a assuré la représentation.
À l'inverse, certaines présences ont été remarquées. L'honorable Cabral Libii, figure de l'opposition parlementaire ayant longtemps boudé les invitations, a cette fois répondu présent, allant jusqu'à serrer la main du chef de l'État. Un geste symbolique fort, soigneusement noté par les observateurs. Autre présence qui détonnait : celle de Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football. Sa venue, alors qu'aucun autre président d'institution similaire n'était convié et qu'il ne représente pas un corps constitué, a été soulignée. Le président Biya, selon des témoins, a affiché une grande satisfaction à sa vue.
Le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, apparaissait également en position de favori, engagé dans une conversation prolongée avec le président qui ne semblait pas vouloir prendre fin. La présence du leader du parti UNDP, Bello Bouba Maïgari, complétait ce tableau d'un moment politique chargé de non-dits.
Cette cérémonie, au-delà du protocole, s'apparente à un message codé. Elle met en lumière les dynamiques de la monarchie présidentielle camerounaise, où chaque placement et chaque absence est un signal décrypté par l'ensemble de la classe politique. Elle soulève une question cruciale : dans un système où le symbolisme des apparences pèse si lourd, ces signaux annoncent-ils un rééquilibrage des influences ou simplement un raffermissement de l'ordre établi ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE
Les + récents
Absences et présences marquantes au Palais : le message politique d'une cérémonie
Affaire Iyodi : le candidat qui avait acheté l'étiquette PDC traité d'escroc
Émeute évitée au Tribunal Militaire : familles prêtes à suivre leurs enfants en prison
CAN 2025 : la fin des sorciers blancs, triomphe des entraîneurs locaux
Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle
POINT DE VUE :: les + lus
Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya
- 10 November 2015
- /
- 106039
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 221734
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 212934