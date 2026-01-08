Camer.be
Absences et présences marquantes au Palais : le message politique d'une cérémonie
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Absences et présences marquantes au Palais : le message politique d'une cérémonie :: CAMEROON

La scène se déroulait au palais de l'unité, cadre solennel des grands rendez-vous de la nation. Une cérémonie officielle vient de livrer un instantané éloquent de la vie politique camerounaise, à travers un jeu subtil de présences et d'absences qui en dit long sur les équilibres en cours.

Le grand absent a immédiatement suscité les commentaires. Marcel Niat, pourtant désigné comme le successeur constitutionnel du président Paul Biya dans l'ordre protocolaire, n'était pas présent. Son absence, volontaire ou contrainte, interroge et alimente les spéculations dans les couloirs du pouvoir. Une autre absence notable était celle du président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yéguié Djibril, dont le premier vice-président a assuré la représentation.

À l'inverse, certaines présences ont été remarquées. L'honorable Cabral Libii, figure de l'opposition parlementaire ayant longtemps boudé les invitations, a cette fois répondu présent, allant jusqu'à serrer la main du chef de l'État. Un geste symbolique fort, soigneusement noté par les observateurs. Autre présence qui détonnait : celle de Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football. Sa venue, alors qu'aucun autre président d'institution similaire n'était convié et qu'il ne représente pas un corps constitué, a été soulignée. Le président Biya, selon des témoins, a affiché une grande satisfaction à sa vue.

Le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, apparaissait également en position de favori, engagé dans une conversation prolongée avec le président qui ne semblait pas vouloir prendre fin. La présence du leader du parti UNDP, Bello Bouba Maïgari, complétait ce tableau d'un moment politique chargé de non-dits.

Cette cérémonie, au-delà du protocole, s'apparente à un message codé. Elle met en lumière les dynamiques de la monarchie présidentielle camerounaise, où chaque placement et chaque absence est un signal décrypté par l'ensemble de la classe politique. Elle soulève une question cruciale : dans un système où le symbolisme des apparences pèse si lourd, ces signaux annoncent-ils un rééquilibrage des influences ou simplement un raffermissement de l'ordre établi ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #PalaisUnite #PolitiqueCamerounaise #Biya #ActualiteAfrique

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Absences et présences marquantes au Palais : le message politique d'une cérémonie
QUAND L'OPPOSITION SE CHERCHE , par Amedee Dimitri Touko Tom
LE DOUBLE CRIME D'ANICET EKANE, Par Emmanuel SIMH
Mathias Éric Owona Nguini : l’incroyable métamorphose du politologue camerounais
LES USA DE TRUMP ET LE DROIT D'ÊTRE BARBARE
Paul Atanga Nji : omniprésent au gouvernement camerounais, pouvoir, critiques et tensions
Nouvelle capitale de Guinée équatoriale contre autoroute inachevée au Cameroun : le paradoxe
Pillage de l'Afrique : comment l'Occident corrompt les élites pour l'or et le pétrole
Vœux au Chef de l'État : Paul Biya recevra-t-il un nouveau gouvernement en 2026 ?
Routes au Cameroun : Dieudonné Essomba dénonce une crise structurelle profonde
Gouvernance au Cameroun : entre inertie administrative et mise en scène du pouvoir
Chantal Biya et Ferdinand Ngoh Ngoh sous pression au Cameroun : enjeux du pouvoir et critiques
Devenez Rédacteur

Les + récents

22:14
Absences et présences marquantes au Palais : le message politique d'une cérémonie

Absences et présences marquantes au Palais : le message politique d'une cérémonie
19:11
Affaire Iyodi : le candidat qui avait acheté l'étiquette PDC traité d'escroc

Affaire Iyodi : le candidat qui avait acheté l'étiquette PDC traité d'escroc
18:08
Émeute évitée au Tribunal Militaire : familles prêtes à suivre leurs enfants en prison

Émeute évitée au Tribunal Militaire : familles prêtes à suivre leurs enfants en prison
15:00
CAN 2025 : la fin des sorciers blancs, triomphe des entraîneurs locaux

CAN 2025 : la fin des sorciers blancs, triomphe des entraîneurs locaux
14:32
Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle

Scandale à la Maetur : 92 millions FCFA détournés dans un compte parallèle

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo