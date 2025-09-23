CAMEROUN :: Prix Ramsès 2025 : « The Original Place », l’hôtel qui raconte l’Afrique :: CAMEROON

L’Afrique crée une nouvelle façon de bâtir. En effet, le Prix Ramsès 2025 met à l’honneur une architecture qui dépasse la simple fonctionnalité pour devenir une expérience sensorielle et culturelle. Cette année, le thème « The Original Place » invite à plonger au cœur de projets où authenticité, durabilité et imagination se rencontrent pour raconter l’histoire de notre continent.

Flashback sur « le Camp SIC Messa » : la première édition qui a marqué les esprits

Nous sommes en 2024. Le Prix Ramsès, organisé pour la première fois au Cameroun, ouvre une porte d’espoir pour les architectes désireux de mettre leur talent et leur expertise au service du développement architectural du Cameroun et de l’Afrique.

Cette édition historique était placée sous le thème du « Camp SIC Messa ». L’idée était de transformer ce quartier emblématique de Yaoundé en un projet architectural porteur d’histoire. Les architectes ont montré comment modernité, identité urbaine et culture locale pouvaient dialoguer. Les volumes se déployaient dans le paysage, les matériaux racontaient les traditions, et chaque espace offrait au visiteur une expérience à la fois fonctionnelle et poétique.

Cette première édition a véritablement posé les bases d’un projet au succès fulgurant. Elle montre que l’architecture africaine peut être à la fois créative, respectueuse du territoire et profondément humaine.

Bienvenue dans « The Original Place » : une visite au cœur du projet

Aujourd’hui, le Prix Ramsès 2025 franchit de nouveaux horizons avec le thème « The Original Place ». Pour saisir toute la pertinence de cette thématique, il suffit de se projeter dans votre imagination : un hôtel unique, hors du commun, authentique et durable.

Imaginez ! Chaque façade, chaque patio et chaque jardin qui s’adaptent au site ; les lignes organiques se mêlent aux textures locales, tandis que la lumière naturelle danse sur des matériaux durables. Ce bijou architectural est le fruit d’une ambition qui dépasse le simple désir de loger car construire, c’est raconter une histoire et créer un espace immersif qui connecte les sens.

Poursuivons la visite : on traverse des espaces ouverts, découvre des volumes épousant les collines ou les rives, des cours intérieures s’ouvrant sur le ciel et des terrasses encadrant le paysage urbain. Les matériaux -bois, pierre et terre -transportent le visiteur dans une narration tangible de culture et d’histoire. Chaque détail, chaque perspective, révèle l’harmonie entre l’homme, sa ville et la nature.

C’est exactement ce que l’on attend des candidats de cette année : qu’ils nous plongent dans un rêve similaire, qu’ils construisent des espaces où chaque séjour raconte une histoire, éveille les sens et laisse une empreinte durable dans l’esprit de ceux qui les traversent.

Authenticité et durabilité : le cœur du défi 2025

Le thème de cette édition repose sur deux piliers : authenticité et durabilité. Les projets exploitent des matériaux locaux, intègrent des énergies renouvelables et s’insèrent harmonieusement dans le paysage. L’architecture devient alors un dialogue vivant : elle révèle le site, sublime ses atouts naturels et propose des expériences uniques au fil des circulations et des vues.

Le visiteur comprend que l’hôtel devient à la fois scène et mémoire, un lieu où chaque séjour raconte une histoire et laisse une empreinte durable.

L’hôtel de demain : expérience, paysage et mémoire

Le 6 décembre prochain, à Yaoundé, la finale consacrera les projets qui auront transformé l’hôtel en une destination immersive où modernité, culture et environnement se rencontrent. Ces réalisations montrent que l’Afrique invente une nouvelle manière de bâtir : l’architecture dépasse la simple esthétique et se lie profondément au territoire et aux hommes.

Avec le Prix Ramsès 2025, l’hôtel devient une expérience que chaque visiteur traverse, ressent et conserve longtemps après son départ.

Relevez le défi !

Candidats, créateurs, architectes : l’heure est venue de rêver en grand. Transformez vos idées en expériences immersives, faites parler chaque volume, chaque matériau, chaque lumière. Plongez-nous dans « The Original Place » de vos rêves et laissez une trace indélébile dans l’histoire de l’architecture africaine. Votre imagination est notre prochain chef-d’œuvre.

