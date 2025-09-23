Camer.be
Prix Ramsès 2025 : « The Original Place », l’hôtel qui raconte l’Afrique
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Prix Ramsès 2025 : « The Original Place », l’hôtel qui raconte l’Afrique :: CAMEROON

L’Afrique crée une nouvelle façon de bâtir. En effet, le Prix Ramsès 2025 met à l’honneur une architecture qui dépasse la simple fonctionnalité pour devenir une expérience sensorielle et culturelle. Cette année, le thème « The Original Place » invite à plonger au cœur de projets où authenticité, durabilité et imagination se rencontrent pour raconter l’histoire de notre continent.

Flashback sur « le Camp SIC Messa » : la première édition qui a marqué les esprits

Nous sommes en 2024. Le Prix Ramsès, organisé pour la première fois au Cameroun, ouvre une porte d’espoir pour les architectes désireux de mettre leur talent et leur expertise au service du développement architectural du Cameroun et de l’Afrique.

Cette édition historique était placée sous le thème du « Camp SIC Messa ». L’idée était de transformer ce quartier emblématique de Yaoundé en un projet architectural porteur d’histoire. Les architectes ont montré comment modernité, identité urbaine et culture locale pouvaient dialoguer. Les volumes se déployaient dans le paysage, les matériaux racontaient les traditions, et chaque espace offrait au visiteur une expérience à la fois fonctionnelle et poétique.
Cette première édition a véritablement posé les bases d’un projet au succès fulgurant. Elle montre que l’architecture africaine peut être à la fois créative, respectueuse du territoire et profondément humaine.

Bienvenue dans « The Original Place » : une visite au cœur du projet

Aujourd’hui, le Prix Ramsès 2025 franchit de nouveaux horizons avec le thème « The Original Place ». Pour saisir toute la pertinence de cette thématique, il suffit de se projeter dans votre imagination : un hôtel unique, hors du commun, authentique et durable.

Imaginez ! Chaque façade, chaque patio et chaque jardin qui s’adaptent au site ; les lignes organiques se mêlent aux textures locales, tandis que la lumière naturelle danse sur des matériaux durables. Ce bijou architectural est le fruit d’une ambition qui dépasse le simple désir de loger car construire, c’est raconter une histoire et créer un espace immersif qui connecte les sens.

Poursuivons la visite : on traverse des espaces ouverts, découvre des volumes épousant les collines ou les rives, des cours intérieures s’ouvrant sur le ciel et des terrasses encadrant le paysage urbain. Les matériaux -bois, pierre et terre -transportent le visiteur dans une narration tangible de culture et d’histoire. Chaque détail, chaque perspective, révèle l’harmonie entre l’homme, sa ville et la nature.
C’est exactement ce que l’on attend des candidats de cette année : qu’ils nous plongent dans un rêve similaire, qu’ils construisent des espaces où chaque séjour raconte une histoire, éveille les sens et laisse une empreinte durable dans l’esprit de ceux qui les traversent.

Authenticité et durabilité : le cœur du défi 2025

Le thème de cette édition repose sur deux piliers : authenticité et durabilité. Les projets exploitent des matériaux locaux, intègrent des énergies renouvelables et s’insèrent harmonieusement dans le paysage. L’architecture devient alors un dialogue vivant : elle révèle le site, sublime ses atouts naturels et propose des expériences uniques au fil des circulations et des vues.
Le visiteur comprend que l’hôtel devient à la fois scène et mémoire, un lieu où chaque séjour raconte une histoire et laisse une empreinte durable.

L’hôtel de demain : expérience, paysage et mémoire
Le 6 décembre prochain, à Yaoundé, la finale consacrera les projets qui auront transformé l’hôtel en une destination immersive où modernité, culture et environnement se rencontrent. Ces réalisations montrent que l’Afrique invente une nouvelle manière de bâtir : l’architecture dépasse la simple esthétique et se lie profondément au territoire et aux hommes.
Avec le Prix Ramsès 2025, l’hôtel devient une expérience que chaque visiteur traverse, ressent et conserve longtemps après son départ.

Relevez le défi !

Candidats, créateurs, architectes : l’heure est venue de rêver en grand. Transformez vos idées en expériences immersives, faites parler chaque volume, chaque matériau, chaque lumière. Plongez-nous dans « The Original Place » de vos rêves et laissez une trace indélébile dans l’histoire de l’architecture africaine. Votre imagination est notre prochain chef-d’œuvre.

Le prix Ramsès est une idée originale de l’agence Eventify
Business@eventifyagency.com 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Audience choc au procès Zogo : un gendarme révèle avoir refusé d'exécuter un ordre illégal
SCANDALE AU TPI DE DSCHANG : Charles Soh refuse son propre procès !
Education : Douala accueille un atelier régional sur la santé mentale des enseignants
Prix Ramsès 2025 : « The Original Place », l’hôtel qui raconte l’Afrique
La Gendarmerie nationale camerounaise démantèle un gang de 12 meurtriers présumés
10 ans sans salaire impayés: Les employés des Télécentres communautaires au bord du gouffre
Décès brutal du journaliste Pierre Laverdure Ombang
Avant l'ouverture de la campagne présidentielle au Cameroun, Paul Biya serait annoncé en Suisse
Diamond Hustle - EXCLUSIF !
Le ministre Ngallè Bibehe porte secours après un accident sur l’axe Yaoundé-Douala
Jean De Dieu Momo impuni malgré sa condamnation en France pour injures racistes
Marché commun : Quitte ou double pour la Cameroun à la CEEAC
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:34
Absence remarquée d'un candidat à la présidentielle camerounaise 2025 : analyse

Absence remarquée d'un candidat à la présidentielle camerounaise 2025 : analyse
11:10
Paul Biya prépare une campagne terrain inédite pour la présidentielle camerounaise

Paul Biya prépare une campagne terrain inédite pour la présidentielle camerounaise
10:31
Maurice Kamto 2025 : Pourquoi son exclusion le place au cœur de la présidentielle camerounaise

Maurice Kamto 2025 : Pourquoi son exclusion le place au cœur de la présidentielle camerounaise
10:18
Audience choc au procès Zogo : un gendarme révèle avoir refusé d'exécuter un ordre illégal

Audience choc au procès Zogo : un gendarme révèle avoir refusé d'exécuter un ordre illégal
09:55
SCANDALE AU TPI DE DSCHANG : Charles Soh refuse son propre procès !

SCANDALE AU TPI DE DSCHANG : Charles Soh refuse son propre procès !

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo