CAMEROUN :: Paul Atanga Nji met en garde contre toute contestation violente de la présidentielle 2025 :: CAMEROON

Le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a adressé un avertissement sans équivoque aux acteurs politiques envisageant de contester les résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025 par des voies non conformes à la loi. Dans une déclaration solennelle, le chef du MINAT a fermement condamné l'éventualité de recours à des méthodes antidémocratiques, soulignant que la paix et la stabilité du Cameroun restaient non négociables. Cette mise en garde intervient dans un contexte électoral tendu où les différentes formations politiques commencent à affûter leurs arguments en vue du scrutin.

Le ministre a rappelé que le cadre légal et les institutions de la République offraient des canaux appropriés pour le règlement des différends électoraux. Toute tentative de déstabilisation, incluant les manifestations violentes ou les discours incitant à la haine, serait sévèrement réprimée par les forces de l'ordre. Paul Atanga Nji a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir un processus électoral apaisé, transparent et crédible, conformément aux directives du président de la République.

Cet avertissement s'inscrit dans la tradition de fermeté du ministère face aux actions jugées susceptibles de porter atteinte à l'ordre public et à la cohésion nationale, un message clair envoyé à l'ensemble de la classe politique pour privilégier le dialogue et les voies légales.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp