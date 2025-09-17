Camer.be
FRANCE :: DIASPORA

Le Haut Conseil des Camerounais de l'Extérieur de France (HCCE FRANCE), Branche pays  du HCCE MONDE  et Organisation faîtière de la Diaspora Camerounaise en France, a vocation à rassembler, fédérer, harmoniser et promouvoir les activités des différents acteurs du Développement de la Diaspora.

 A cet effet, le HCCE France organise Le  Congrès HCCE FRANCE Paris 2025 les 27 et 28 septembre 2025 sous le thème : UNIR, AGIR, RAYONNER ; L'IMPACT DE L'ACTION COLLECTIVE, en marge duquel se tiendra l'Assemblée Générale de l'association. 

Cet évènement majeur s'inscrit dans la continuité des travaux et des résolutions engagées lors de la Convention HCCE EUROPE tenue en septembre 2023, avec la participation de plusieurs acteurs éminents et leaders influents de la Diaspora venus de tous les coins du monde, et le soutien capital des Institutions et Autorités publiques à l'instar de l'Ambassade du Cameroun en France, et de la Mairie de Paris.

Le Congrès HCCE FRANCE Paris 2025 a pour objectif de redynamiser l'association, de déployer son réseau sur l'ensemble du territoire français et de consolider son action dans le processus d'inclusion participative au développement socio-économique du Cameroun.

Un moment de rencontre chaleureux et stratégique, l'opportunité de renforcer et de développer une synergie active essentielle à l'émancipation, à l'expansion de la Communauté Camerounaise et des Diasporas en général.

 AU MENU : EXPOSITIONS - EXPOSÉS - ATELIERS - RÉSEAUTAGE - PROMOTION DES CULTURES TRADITIONNELLES - DIVERTISSEMENTS seront au cœur des activités de cet évènement marquant pour la Diaspora camerounaise.
Ce sera à L'Espace Citeaux 45T Bld Diderot 75012 Paris.

Le public camerounais et d'ailleurs est invité à une forte mobilisation pour que nous puissions ensemble continuer de poser les jalons d'une Diaspora forte et impactante pour sa communauté.

Contact :
07 58 27 87 67 / 06 68 98 33 24
hcce.france@yahoo.com

