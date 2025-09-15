Camer.be
Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique :: CAMEROON

Un accident mortel a bouleversé le quartier de Bonaberi à Douala lorsqu'un camion du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) a percuté mortellement un piéton. Circulant à vive allure et en sens inverse, le véhicule militaire n'a pu éviter le drame, provoquant une onde de choc dans la communauté locale. Les témoins décrivent une scène de chaos où la victime n'a eu aucune chance de survivre à l'impact.  

Ce tragique événement relance le débat sur la circulation dangereuse des convois militaires en zone urbaine. Les habitants de Bonaberi expriment leur colère face aux comportements routiers à risque qui mettent en péril la sécurité des civils. Malgré les multiples plaintes déposées ces dernières années, les dérives sécuritaires persistent, soulevant des questions sur l'impunité présumée des forces armées.  

Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur les circonstances exactes de l'accident, ni sur les mesures envisagées pour éviter de tels drames à l'avenir. Cette tragédie évitable rappelle l'urgence de renforcer la régulation du trafic militaire et de garantir le respect du code de la route pour tous les usagers. 

#Douala #Accident #BIR #Bonaberi #SecuriteRoutiere #Cameroun #Tragedie

L'actualité en vidéo