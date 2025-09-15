Camer.be
IGEAF Vocational Training Center annonce sa rentrée académique pour le 20 octobre prochain
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: IGEAF Vocational Training Center annonce sa rentrée académique pour le 20 octobre prochain :: CAMEROON

Devenir  technicien qualifié en Menuiserie Aluminium et Vitrerie au Centre de formation professionnelle spécialisée dans les métiers du Bâtiment et d'Avenir c'est possible .

Depuis 6 ans,  IGEAF Vocational Training Center offre aux jeunes diplômés camerounais , des aptitudes et compétences techniques et professionnelles pour leur insertion dans le marché de l'emploi . Pour cette année académique 2025-2026 , le Centre de formation met à la disposition des jeunes étudiants des formations dans les filières que sont : assemblage et pose des structures en Aluminium ( portes, fenêtres etc .) ,
Découpage , perçage et usage des profilés ,
Entretenir les ouvrages en aluminium y compris les systèmes de fermeture , Maîtriser l'utilisation manuels ( perceuses, fraiseuses etc.) .
Devenez un expert dans votre domaine grâce aux formations professionnelles de pointe dispensées par IGEAF Vocational Training Center .
  
Cadre De Formation et Atout.

IGEAF Vocational Training Center est situé après la total Emombo, sur l'axe de la prison centrale de kodengui 

Elle vous offre des Salles de classe spacieuses et climatisées ; Wi-Fi disponible ;

Plateau Technique bien équipé pour les cours pratiques ; Vaste parking pour Véhicule ;centre de formation situé en bordure de route et dans la barrière ; une formation de qualité dispensée par des professionnels expérimentés ; stages en entreprise ; insertion professionnelle possible.

Kit Offert: un casque ,un Polo . Diplôme de fin de formation à la fin de votre formation après les 12 mois passés,vous obtiendrez votre: CQP(Certificat de Qualification Professionnelle) ou DQP( Diplôme de Qualification Professionnelle) délivrée par le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle (Minefop)

Durée de la formation :12 mois, dont 10 mois de cours pratiques et théoriques + 02 mois de stage obligatoire en entreprise.

Les inscriptions sont en cours au campus VTC IGEAF sise à la total Emombo, sur l'axe de la prison centrale de kodengui aux numéros :+237655038554
ou par appel au 655 03 85 54.
 
(+237) 655 03 85 54 // 691 55 40 71 // 680 79 74 21.

IGEAF Vocational Training Center vous accompagne sur la voie du succès.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique
IGEAF Vocational Training Center annonce sa rentrée académique pour le 20 octobre prochain
Jean Claude Shanda Tonme salue la bravoure de Christian André Mboua, Magistrat d’exception
Construction de 100 forages solaires : Africa Dream Water international chez Gaston Eloundou
13/09/1958 – 13 /09/2025: Hommage de la diaspora Camerounaise combattante à Ruben Um Nyobe
Accusations contre «Wagner» : justice ou guerre de l’information ?
Nouvelle stratégie Américaine au Sahel : Le Prétexte Antiterroriste au Service des Ressources
Sommet africain, climat: L’adaptation et la nature au cœur du leadership climatique de l’Afrique
Le Maire de Douala 3ème, Valentin Epoupa Bossambo, attendu ce 18 septembre au tribunal de Ndokoti
Richard Bona et Mamadou Mota lancent un projet de forages pour l’eau au Cameroun
Mbe Idriss Confiance soutient la Mifi avec un forage, des kits scolaires et du matériel agricole
Un opposant menacé de mort pour empêcher une coalition
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:29
Sortir du franc CFA : la solution panafricaniste de Jean-René Ndouma pour la CEMAC

Sortir du franc CFA : la solution panafricaniste de Jean-René Ndouma pour la CEMAC
17:05
Incident des drones en Europe : la version de l'OTAN divise la communauté internationale

Incident des drones en Europe : la version de l'OTAN divise la communauté internationale
16:48
Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique

Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique
16:30
Maurice Kamto : l'exclu devenu centre de gravité de l'opposition camerounaise

Maurice Kamto : l'exclu devenu centre de gravité de l'opposition camerounaise
16:02
Présidentielle 2025 : Issa Tchiroma Bakary appelle Paul Biya à un débat devant le peuple

Présidentielle 2025 : Issa Tchiroma Bakary appelle Paul Biya à un débat devant le peuple

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo