CAMEROUN :: IGEAF Vocational Training Center annonce sa rentrée académique pour le 20 octobre prochain :: CAMEROON

Devenir technicien qualifié en Menuiserie Aluminium et Vitrerie au Centre de formation professionnelle spécialisée dans les métiers du Bâtiment et d'Avenir c'est possible .

Depuis 6 ans, IGEAF Vocational Training Center offre aux jeunes diplômés camerounais , des aptitudes et compétences techniques et professionnelles pour leur insertion dans le marché de l'emploi . Pour cette année académique 2025-2026 , le Centre de formation met à la disposition des jeunes étudiants des formations dans les filières que sont : assemblage et pose des structures en Aluminium ( portes, fenêtres etc .) ,

Découpage , perçage et usage des profilés ,

Entretenir les ouvrages en aluminium y compris les systèmes de fermeture , Maîtriser l'utilisation manuels ( perceuses, fraiseuses etc.) .

Devenez un expert dans votre domaine grâce aux formations professionnelles de pointe dispensées par IGEAF Vocational Training Center .



Cadre De Formation et Atout.

IGEAF Vocational Training Center est situé après la total Emombo, sur l'axe de la prison centrale de kodengui

Elle vous offre des Salles de classe spacieuses et climatisées ; Wi-Fi disponible ;

Plateau Technique bien équipé pour les cours pratiques ; Vaste parking pour Véhicule ;centre de formation situé en bordure de route et dans la barrière ; une formation de qualité dispensée par des professionnels expérimentés ; stages en entreprise ; insertion professionnelle possible.

Kit Offert: un casque ,un Polo . Diplôme de fin de formation à la fin de votre formation après les 12 mois passés,vous obtiendrez votre: CQP(Certificat de Qualification Professionnelle) ou DQP( Diplôme de Qualification Professionnelle) délivrée par le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle (Minefop)

Durée de la formation :12 mois, dont 10 mois de cours pratiques et théoriques + 02 mois de stage obligatoire en entreprise.

Les inscriptions sont en cours au campus VTC IGEAF sise à la total Emombo, sur l'axe de la prison centrale de kodengui aux numéros :+237655038554

ou par appel au 655 03 85 54.



(+237) 655 03 85 54 // 691 55 40 71 // 680 79 74 21.

IGEAF Vocational Training Center vous accompagne sur la voie du succès.

