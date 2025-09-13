-
© Camer.be : Toto Jacques
- 13 Sep 2025 16:25:10
- |
- 262
- |
-
Richard Bona et Mamadou Mota lancent un projet de forages pour l’eau au Cameroun :: CAMEROON
L’artiste de renommée mondiale Richard Bona et le politicien engagé Mamadou Mota unissent leurs forces pour lancer un ambitieux projet de forages d’eau potable au Cameroun. Cette initiative citoyenne vise à pallier les difficultés d’accès à l’eau que rencontrent de nombreuses communautés rurales, où près de 65 % de la population dépend de sources non améliorées. Le projet prévoit la construction de plusieurs points d’eau équipés de pompes manuelles dans des villages prioritaires, en s’appuyant sur des études hydrogéologiques rigoureuses et une formation des comités locaux pour assurer la durabilité des installations .
Mamadou Mota, vice-président du MRC, a insisté sur l’urgence de cette action : « L’eau sortira du sol, car c’est un droit fondamental que nous devons garantir ». Richard Bona, quant à lui, apporte sa notoriété et son réseau pour mobiliser des ressources et des partenaires techniques. Leur approche combine expertise locale et mobilisation internationale, avec un financement mixte associant fonds privés, donateurs et appels au crowdfunding .
Dans un contexte où 47 % des Camerounais n’ont pas accès à l’eau potable, ce projet symbolise une réponse concrète aux inégalités criantes. Il s’inscrit dans une dynamique de développement communautaire durable, alignée sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, qui peinent à être atteints en Afrique subsaharienne . Des organisations comme l’UNICEF rappellent que l’eau potable est un levier essentiel pour la santé, l’éducation et l’autonomie des femmes, souvent condamnées à parcourir de longues distances pour s’approvisionner .
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Le Préfet du Mfoundi bloque une réunion cruciale de l’opposition à Yaoundé
Richard Bona et Mamadou Mota lancent un projet de forages pour l’eau au Cameroun
Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football
67 ans après...A quand l'ouverture du véritable procès sur l'assassinat de Ruben Um Nyobe?
La jeunesse camerounaise appelée à soutenir Paul Biya en 2025
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1014431
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 552273
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 439510
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 384810
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 206665
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 201592