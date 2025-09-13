Camer.be
Richard Bona et Mamadou Mota lancent un projet de forages pour l’eau au Cameroun
L’artiste de renommée mondiale Richard Bona et le politicien engagé Mamadou Mota unissent leurs forces pour lancer un ambitieux projet de forages d’eau potable au Cameroun. Cette initiative citoyenne vise à pallier les difficultés d’accès à l’eau que rencontrent de nombreuses communautés rurales, où près de 65 % de la population dépend de sources non améliorées. Le projet prévoit la construction de plusieurs points d’eau équipés de pompes manuelles dans des villages prioritaires, en s’appuyant sur des études hydrogéologiques rigoureuses et une formation des comités locaux pour assurer la durabilité des installations .  

Mamadou Mota, vice-président du MRC, a insisté sur l’urgence de cette action : « L’eau sortira du sol, car c’est un droit fondamental que nous devons garantir ». Richard Bona, quant à lui, apporte sa notoriété et son réseau pour mobiliser des ressources et des partenaires techniques. Leur approche combine expertise locale et mobilisation internationale, avec un financement mixte associant fonds privés, donateurs et appels au crowdfunding .  

Dans un contexte où 47 % des Camerounais n’ont pas accès à l’eau potable, ce projet symbolise une réponse concrète aux inégalités criantes. Il s’inscrit dans une dynamique de développement communautaire durable, alignée sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, qui peinent à être atteints en Afrique subsaharienne . Des organisations comme l’UNICEF rappellent que l’eau potable est un levier essentiel pour la santé, l’éducation et l’autonomie des femmes, souvent condamnées à parcourir de longues distances pour s’approvisionner .  

#RichardBona #MamadouMota #EauPotable #Cameroun #Forages #DeveloppementDurable #Solidarite

