Camer.be
Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football
BELGIQUE :: DIASPORA

BELGIQUE :: Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football :: BELGIUM

Le club vétéran Deux Zéro FL de Bruxelles est en deuil après le décès, le mardi 9 septembre 2025, de Martin Nonga, affectueusement surnommé « Tony Terax » ou « Babayaro ». Véritable pilier de cette équipe emblématique, il s’est éteint après une longue bataille contre le cancer, laissant derrière lui une trace indélébile dans le cœur de ses coéquipiers et de toute la communauté footballistique.

Malgré la maladie, il n’avait jamais cessé de participer aux entraînements dominicaux et aux activités du club, affichant une passion pour le football qui forçait l’admiration. Son surnom « Babayaro » lui venait de la comparaison avec Celestine Babayaro, ancien international nigérian, tant son style de jeu et son énergie rappelaient celui du défenseur. Son talent avait d’ailleurs attiré l’attention de clubs de renom comme Monaco et Anderlecht, preuve de ses qualités remarquables sur le terrain.

Au-delà du joueur, Martin Nonga restera dans les mémoires comme un homme de joie et de partage. Chaque fois que ses forces le lui permettaient, il parcourait l’Europe, retrouvait ses amis et participait aux soirées, démontrant que la maladie ne pouvait lui voler son sourire. Plus de trois décennies d’engagement au Deux Zéro FL témoignent de sa fidélité à cette communauté sportive qui était devenue une véritable famille. Sa présence lors du tournoi international de la FIFVE au Royaume-Uni en juillet dernier restera comme l’un de ses derniers grands rendez-vous.

Ses obsèques se tiendront dans la dignité et le recueillement. Une veillée est prévue le vendredi 19 septembre à l’église Saint Joseph, place de la roue à Anderlecht. Le culte avec corps aura lieu le samedi 20 septembre à 9h dans la même église, suivi de l’inhumation au cimetière d’Itterbeek-Dilbeek. Une collation se tiendra ensuite à la salle Pajote Garden, à Lennik, permettant aux proches et amis de lui rendre un dernier hommage.

Martin « Tony Terax » Nonga laisse l’image d’un homme courageux, d’un footballeur passionné et d’un frère de cœur. Son héritage est celui d’une solidarité durable, d’un engagement communautaire, et d’une mémoire vivante pour les générations qui poursuivront le chemin du football amateur à Bruxelles et ailleurs.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#DeuxZeroFL #TonyTerax #FootballVeteran #Bruxelles #Hommage #MemoireSportive #PassionFoot

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football
Nécrologie: Tony TERAX, un sapeur au grand cœur s'en est allé
KITTY BELL : une artiste aux mille talents qui illumine Arras
Tournoi nordique 2026 : Patrick Lionel Kamula se prépare
La diaspora camerounaise : une rentrée culturelle sous le signe de la passion et de l’excellence
Diaspora camerounaise : manifestation prévue devant l'ONU à Genève le 26 septembre
Mado, ou l’art du beau
Tragédie aux États-Unis :la Camerounaise Diane Mambe retrouvée morte dans son appartement en Arizona
Soirée caritative ADIVAS, un moment d'élégance et de solidarité à Massy
Paris croisière 2025: quand l'élégance se met en scène sur la seine
Drame migratoire à Sfax : Une Camerounaise meurt en mer, son enfant orphelin
Immersion au cœur de la grande famille des filles BABIMBI de France : un moteur de solidarité
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:52
Le Préfet du Mfoundi bloque une réunion cruciale de l’opposition à Yaoundé

Le Préfet du Mfoundi bloque une réunion cruciale de l’opposition à Yaoundé
16:25
Richard Bona et Mamadou Mota lancent un projet de forages pour l’eau au Cameroun

Richard Bona et Mamadou Mota lancent un projet de forages pour l’eau au Cameroun
15:57
Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football

Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football
11:03
67 ans après...A quand l'ouverture du véritable procès sur l'assassinat de Ruben Um Nyobe?

67 ans après...A quand l'ouverture du véritable procès sur l'assassinat de Ruben Um Nyobe?
10:00
La jeunesse camerounaise appelée à soutenir Paul Biya en 2025

La jeunesse camerounaise appelée à soutenir Paul Biya en 2025

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo