BELGIQUE :: Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football :: BELGIUM

Le club vétéran Deux Zéro FL de Bruxelles est en deuil après le décès, le mardi 9 septembre 2025, de Martin Nonga, affectueusement surnommé « Tony Terax » ou « Babayaro ». Véritable pilier de cette équipe emblématique, il s’est éteint après une longue bataille contre le cancer, laissant derrière lui une trace indélébile dans le cœur de ses coéquipiers et de toute la communauté footballistique.

Malgré la maladie, il n’avait jamais cessé de participer aux entraînements dominicaux et aux activités du club, affichant une passion pour le football qui forçait l’admiration. Son surnom « Babayaro » lui venait de la comparaison avec Celestine Babayaro, ancien international nigérian, tant son style de jeu et son énergie rappelaient celui du défenseur. Son talent avait d’ailleurs attiré l’attention de clubs de renom comme Monaco et Anderlecht, preuve de ses qualités remarquables sur le terrain.

Au-delà du joueur, Martin Nonga restera dans les mémoires comme un homme de joie et de partage. Chaque fois que ses forces le lui permettaient, il parcourait l’Europe, retrouvait ses amis et participait aux soirées, démontrant que la maladie ne pouvait lui voler son sourire. Plus de trois décennies d’engagement au Deux Zéro FL témoignent de sa fidélité à cette communauté sportive qui était devenue une véritable famille. Sa présence lors du tournoi international de la FIFVE au Royaume-Uni en juillet dernier restera comme l’un de ses derniers grands rendez-vous.

Ses obsèques se tiendront dans la dignité et le recueillement. Une veillée est prévue le vendredi 19 septembre à l’église Saint Joseph, place de la roue à Anderlecht. Le culte avec corps aura lieu le samedi 20 septembre à 9h dans la même église, suivi de l’inhumation au cimetière d’Itterbeek-Dilbeek. Une collation se tiendra ensuite à la salle Pajote Garden, à Lennik, permettant aux proches et amis de lui rendre un dernier hommage.

Martin « Tony Terax » Nonga laisse l’image d’un homme courageux, d’un footballeur passionné et d’un frère de cœur. Son héritage est celui d’une solidarité durable, d’un engagement communautaire, et d’une mémoire vivante pour les générations qui poursuivront le chemin du football amateur à Bruxelles et ailleurs.

