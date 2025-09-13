Camer.be
Mbe Idriss Confiance soutient la Mifi avec un forage, des kits scolaires et du matériel agricole
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Mbe Idriss Confiance soutient la Mifi avec un forage, des kits scolaires et du matériel agricole :: CAMEROON

Le 11 septembre, l’esplanade du Centre médical d’arrondissement (CMA) de Bamoungoum a servi de cadre à une cérémonie riche en émotions, présidée par le secrétaire général de la région de l’Ouest, représentant le gouverneur Awa Fonka Augustine.

À l’honneur, Mbe Idriss Confiance, fils de l’honorable Fongang Joseph Confiance, qui a offert un important lot de dons aux populations de la Mifi, inscrivant son action dans la continuité de la chaîne de solidarité de ses aînés.

Parmi les dons, un forage équipé d’un château d’eau destiné à améliorer les conditions sanitaires du CMA de Kongso, mais aussi un impressionnant lot de vivres, de fournitures scolaires et d’outils agricoles. Selon l’inventaire dressé par le maire de Bafoussam III, il s’agit notamment de 200 sacs de riz, 200 sacs de sel, 100 cartons d’huile raffinée, 250 cartons de cahiers, 300 cartons de stylos, 200 sacs de classe, 1 000 machettes et 5 000 houes, entre autres.

L’initiative ne s’est pas limitée à l’hôpital. Vingt villages de l’arrondissement de Bafoussam 2e, dont Baleng, Badeng et Bapi, ont reçu chacun une machine à écraser, des denrées alimentaires et des kits scolaires. Les pensionnaires de la maison d’arrêt de Nkôngwo n’ont pas été oubliés, bénéficiant à leur tour de sacs de riz, d’huile végétale, de savon et de sel.

Pour le donateur, ce geste vise à « soutenir et accompagner ceux qui ont tout donné pour le développement social, économique et culturel de la Mifi ». Une pensée a été adressée à plusieurs élites locales, parmi lesquelles le sénateur Ngouchinghé Sylvestre et feu Wembe Samuel.

Les autorités administratives, traditionnelles et médicales présentes ont salué à l’unisson la générosité de Mbe Idriss Confiance, qualifiant son initiative de « geste inoubliable ». Le représentant du gouverneur a coupé le ruban du forage sous une pluie fine, dans une atmosphère empreinte d’euphorie et de gratitude.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Mbe Idriss Confiance soutient la Mifi avec un forage, des kits scolaires et du matériel agricole
Un opposant menacé de mort pour empêcher une coalition
Hommage 12/09 2024-12/09/2025: Remember Amilcar Cabral
Hommage à une grande dame, universitaire, professeur, biologiste Jeanne NGOGANG YONKEU
Cameroun – Centrafrique : un nouvel accord de défense pour sécuriser la frontière commune
Pr Robert Kpwang Kpwang: l’héritage d’un leader académique à Douala et ses ambitions pour Ébolowa
CÉLÉBRATION DE L'EXCELLENCE SCOLAIRE AU MENU DES ACTIVITÉS DU MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT
Incendie au marché Central de Yaoundé : importantes pertes matérielles
Obala : deux voleurs de cacao pris en flagrant délit
Meurtre de 9 soldats à Malende : Les condoléances de Shanda Tonme au ministre Joseph Beti Assomo
Entrave à la justice : Comment le dilatoire de la CUD plombe le tribunal Commercial de Douala.
L’impact des algorithmes dans les jeux en ligne – l’avis d’Allyspin experts
Devenez Rédacteur

Les + récents

10:00
La jeunesse camerounaise appelée à soutenir Paul Biya en 2025

La jeunesse camerounaise appelée à soutenir Paul Biya en 2025
09:36
L'Acticcc présente le pacte culturel du Cameroun aux candidats à l'élection présidentielle prochaine

L'Acticcc présente le pacte culturel du Cameroun aux candidats à l'élection présidentielle prochaine
08:43
Mbe Idriss Confiance soutient la Mifi avec un forage, des kits scolaires et du matériel agricole

Mbe Idriss Confiance soutient la Mifi avec un forage, des kits scolaires et du matériel agricole
02:33
Calixthe Beyala prédit une manipulation électorale en 2025 : Biya perdrait mais resterait au pouvoir

Calixthe Beyala prédit une manipulation électorale en 2025 : Biya perdrait mais resterait au pouvoir
01:40
Léon Theiller Onana élu président national de l’OMP : enjeux politiques avant la présidentielle 2025

Léon Theiller Onana élu président national de l’OMP : enjeux politiques avant la présidentielle 2025

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo