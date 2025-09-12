Camer.be
Un opposant menacé de mort pour empêcher une coalition
Un opposant menacé de mort pour empêcher une coalition

Le Cameroun 2025 vit une descente aux enfers politique. Alors que l’élection présidentielle approche, la possible coalition de l’opposition entre Issa Tchiroma Bakary, Maurice Kamto et Bello Bouba a provoqué une réaction violente du régime.

Des agents de la DGRE, service secret camerounais, ont menacé Issa Tchiroma de mort, d’emprisonnement et de privation de soins médicaux pour le contraindre à renoncer à son projet politique. Cette intimidation politique révèle la peur panique d’un régime de Biya aux abois, prêt à tout pour conserver le pouvoir.

La réponse de Tchiroma, refusant de plier même au péril de sa vie, symbolise une résistance courageuse face à la terreur d’État. Cette affaire illustre une dérive autoritaire où la menace de mort devient un instrument de gouvernance, sapant toute prétention démocratique et plongeant le pays dans une crise profonde.

