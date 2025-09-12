-
© Camer.be : Toto Jacques
- 12 Sep 2025 12:04:11
- |
- 415
- |
-
CAMEROUN :: Un opposant menacé de mort pour empêcher une coalition :: CAMEROON
Le Cameroun 2025 vit une descente aux enfers politique. Alors que l’élection présidentielle approche, la possible coalition de l’opposition entre Issa Tchiroma Bakary, Maurice Kamto et Bello Bouba a provoqué une réaction violente du régime.
Des agents de la DGRE, service secret camerounais, ont menacé Issa Tchiroma de mort, d’emprisonnement et de privation de soins médicaux pour le contraindre à renoncer à son projet politique. Cette intimidation politique révèle la peur panique d’un régime de Biya aux abois, prêt à tout pour conserver le pouvoir.
La réponse de Tchiroma, refusant de plier même au péril de sa vie, symbolise une résistance courageuse face à la terreur d’État. Cette affaire illustre une dérive autoritaire où la menace de mort devient un instrument de gouvernance, sapant toute prétention démocratique et plongeant le pays dans une crise profonde.
