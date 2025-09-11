Rôle de Maurice Kamto dans l'élection présidentielle camerounaise de 2025 :: CAMEROON

« Il faut qu'on se comprenne bien. Si vous pensez que puisque Maurice Kamto n'est plus candidat à l'élection présidentielle, il n'a aucune action désormais à entreprendre autour de la présidentielle, c'est votre droit: ce post ne vous concerne donc pas. Il est EXCLUSIVEMENT destiné à ceux qui, comme moi, pensent que même s'il y a une chance sur un milliard de battre le système Biya à son propre jeu, il faut la saisir avant d'envisager d'autres actions

LE RÔLE HISTORIQUE DÉVOLU A MAURICE KAMTO

Actuellement, à moins d'être particulièrement de mauvaise foi, il est clair que dans l'opposition, seuls Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma Bakary ont suffisamment du monde derrière eux afin de pouvoir servir de "bras armé" nécessaire pour abréger les souffrances des Camerounais.

Chacun a ses atouts et ses faiblesses: si Tchiroma est plébiscité dans l'électorat de Kamto et au sud du pays, il ne peut pas faire le poids au grand nord où plus que Bello "intuitus personnae", l'Undp est une machine redoutable.

Si nous avions les moyens médicaux permettant de réunir ces deux personnages pour en fabriquer un seul réunissant les qualités des deux, il n'y aurait aucun problème. L'ennui, c'est qu'à cause d'une vieille rivalité et une légitime ambition personnelle, personne ne veut s'effacer au profit de l'autre. Dans ces conditions, seul un personnage de la stature de Maurice Kamto peut siffler la fin de la récréation.

Comment ? En prenant l'initiative de réunir les deux personnalités pour leur préciser sa position et leur donner un délais pour se mettre d'accord faute de quoi, il se retirera définitivement de cette course en vue de la recherche du candidat idoine.

LES CAMEROUNAIS DES RÉSEAUX SOCIAUX

Bien sûr que je vais être attaqué par des compatriotes qui croient que le Cameroun se réduit à ce qui se sur les réseaux sociaux. Des Camerounais qui n'ont jamais mis les pieds au grand nord ou presque n'ont qu'à aller discuter avec leurs frères au marché de Pitoa ( Nord) , dans les rues de Mokolo ( Extrême Nord ) ou encore dans les gargotes de Tibati (Adamaoua) pour se rendre compte que leurs préoccupations ne sont pas les nôtres sur les réseaux sociaux et leurs héros ne sont pas, eux aussi, les nôtres.

Des populations qui ont cependant beaucoup d'avantages:

- Elles sont plus solidaires que dans le reste du pays;

- Plus déterminés;

- Le pourcentage de personnes ayant une carte d'électeur est plus important que partout ailleurs...

Ceux qui encouragent Maurice Kamto à ne pas prendre position dans cette élection ne mesurent pas les dégâts que cela peut causer sur l'image des "sudistes" au grand nord et impacter négativement les futures élections, notamment locales.

Et Mota dans tout ça ? Que deviendra t il dans sa Region d'origine ?

L'EXEMPLE NDAM NJOYA

J'insiste sur ce point: de nombreux Camerounais s'excitent sur les réseaux sociaux alors qu'ils connaissent si peu l'histoire de ce pays.

Prenons le Noun et l'UDC de Ndam Njoya: je doute fort que même si Maurice Kamto avait été candidat, il aurait pu sortir vainqueur devant le candidat du Rdpc ou Mme Ndam Njoya dans ce département.

POURQUOI ?

Parceque des gens à l'Ouest ont agit contre l'UDC un jour exactement ou presque comme certains veulent pousser Maurice Kamto à agir contre les candidats originaires du grand nord.

Les Bamuns ne sont pas amnésiques et de surcroît pas imbéciles. C'est connaissant l'histoire des premières élections sénatoriales dans ce pays que jamais je ne dirais du mal de l'UDC de Mme Ndam.

Lors de cette élection, de manière extraordinaire, la liste du RDPC avait été invalidée par les autorités. Ce scrutin étant indirect, le parti politique ayant le plus de Conseillers municipaux était sûr de rafler la mise: le RDPC étant disqualifié, la place revenais naturellement à l'UDC, largement aux dessus du SDF.

Toute la classe politique de "l'Ouest bamileké" s'est réunie (Rdpc, Sdf...) pour empêcher à l' UDC, après une alchimie indigne, d'obtenir les places de sénateurs qui lui tendaient les bras.

On veut recommencer ça avec le grand nord alors que nous n'avons pas encore fini avec les bamum, la 3ieme "diaspora interne" du pays ?

JE RÉPÈTE LA FORMULE DU PREMIER MINISTRE ACHIDI: "POLITIK NA NJANGUI"

Ce que chacun fait entraîne toujours des conséquences un jour. Dans ce pays où le fait communautaire prend de plus en plus de poids après 43 années de Biyaisme, chaque acte est scruté à l'aune de cette réalité. Nous, supporters de Maurice Kamto, devons apporter notre soutien, même avec le nez bouché, à d'autres candidats.

Pour ma part, j'ai toujours dit ma préférence pour mon ancien pire adversaire Issa Tchiroma Bakary; mais la réalité du terrain m'oblige à reconnaître que Bello Bouba est très fort sur ledit terrain et est à la tête d'une machine très "dangereuse" pour le Rdpc.

Nous sommes tous libres de nos choix: je respecte par conséquent le point de vue contraire aux miens. Mais demain, il faudra accepter tranquillement les conséquences.

Benjamin Zebaze

Ndi Nkeum Motissong»

