Cameroun – Centrafrique : un nouvel accord de défense pour sécuriser la frontière commune :: CAMEROON

Un pas décisif vient d’être franchi dans la coopération militaire entre le Cameroun et la République Centrafricaine. Jeudi dernier à Yaoundé, un accord de partenariat en matière de Défense a été signé entre les deux pays. La cérémonie a réuni le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense du Cameroun, Joseph Beti Assomo, et son homologue centrafricain de la Défense nationale et de la Reconstruction de l’Armée, Claude Rameaux Bireau.

Cet accord vise à consolider une collaboration déjà ancienne entre les deux États voisins. Liés par une histoire commune, une frontière de près de 800 kilomètres et des échanges socioculturels séculaires, Camerounais et Centrafricains font face à des défis sécuritaires similaires, notamment en cette période préélectorale jugée sensible des deux côtés de la frontière.

Selon Joseph Beti Assomo, ce partenariat ne fait que formaliser une coopération militaire étroite qui existe depuis plus de soixante ans entre les forces armées et de gendarmerie des deux pays. Il a rappelé que les commandements militaires frontaliers se rencontrent régulièrement afin de prévenir et résoudre les incidents pouvant survenir dans cette vaste zone frontalière.

L’initiative découle directement des orientations données par les chefs d’État des deux pays, qui encouragent un dialogue constant et des rencontres alternées entre Yaoundé et Bangui. Ces concertations, organisées depuis 2020, ont déjà conduit à plusieurs sessions bilatérales : Garoua-Boulaï, Bouar, Ngaoundéré, et plus récemment Berberati en mars 2025. C’est au cours de cette dernière rencontre qu’a été recommandée la mise en place d’un cadre juridique solide pour encadrer la coopération en matière de défense.

Désormais, les forces de défense camerounaises et centrafricaines évolueront dans un cadre institutionnel renforcé, avec pour objectif commun de sécuriser les populations, stabiliser la région et créer un environnement propice au développement.

« Cet accord reflète la volonté de nos deux Chefs d’État d’approfondir une coopération militaire exemplaire dans l’intérêt de nos peuples », a conclu le ministre camerounais de la Défense.

« Cet accord traduit la ferme volonté des deux Chefs d’État de consolider une coopération militaire déjà exemplaire et de l’inscrire dans la durée, avec pour finalité la protection des populations, la stabilité sous-régionale et la promotion du développement », a déclaré le ministre camerounais de la Défense

