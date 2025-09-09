Camer.be
Nécrologie: Tony TERAX, un sapeur au grand cœur s'en est allé
BELGIQUE :: DIASPORA

BELGIQUE :: Nécrologie: Tony TERAX, un sapeur au grand cœur s'en est allé :: BELGIUM

La grande famille de la Sape et bien au-delà sont en deuil.
Tony TERAX, plus connu comme « le Sapeur Tony », s’est éteint après un long combat contre la maladie. Dépistée tardivement, à un stade avancé, cette épreuve n’a pas entamé son courage ni sa volonté de vivre. Jusqu’à la dernière minute, il s’est battu, mais la mort a fini par avoir raison de sa résistance.
 
Footballeur passionné dans sa jeunesse, Tony avait embrassé sa première vocation avec fougue avant de se reconvertir dans le service. Il débute comme steward chez Eurostar en Angleterre, où il marque ses collègues par son professionnalisme et son élégance. Par la suite, il poursuit son parcours à la SNCB, le chemin de fer belge, jusqu’à ce que la maladie vienne mettre un terme brutal à sa carrière.
 
Ses dernières années furent marquées par une lutte acharnée : alternance de chimiothérapies, de repos forcés, mais aussi de moments d’évasion. Chaque fois qu’il retrouvait un peu de force, Tony parcourait l’Europe, retrouvait ses amis et participait aux soirées, comme pour rappeler que la maladie ne pouvait pas lui voler sa joie de vivre.
 
Dans la nuit de ce 8 au 9 septembre, il a encore trouvé la force de se confier à ses proches avant de s’éteindre sereinement. Il laisse derrière lui, sa maman, deux enfants aimés et de nombreux amis inconsolables.
 
Selon la famille, une veillée d’hommage se tiendra le vendredi 26 septembre 2025, dans un lieu encore à préciser. Les obsèques suivront le samedi 27 septembre 2025 en Belgique.
Toute personne souhaitant contribuer à cet hommage peut contacter FOTOULAISE au +49 176 41870722/+49 176 7069 9633 
Petite précision, tenue correcte exigé pour ce dernier hommage à Tony.
 
Tony TERAX nous quitte, mais il restera dans les mémoires comme un homme élégant, digne, généreux et passionné.
Que son âme repose en paix.

