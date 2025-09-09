Camer.be
Défaite des Lions Indomptables 1-0 face au Cap-Vert, Qualification Mondiale Compromise
CAMEROUN :: SPORT

CAMEROUN :: Défaite des Lions Indomptables 1-0 face au Cap-Vert, Qualification Mondiale Compromise :: CAMEROON

La défaite des Lions Indomptables face au Cap-Vert (1-0) ce 9 septembre 2025 à Praia scelle le destin du Cameroun dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Cap-Vert leader du groupe D conforte sa première place avec 19 points, distançant le Cameroun de quatre points . Cette défaite, lourde de conséquences, prive pratiquement les Lions Indomptables d’une qualification directe pour le Mondial 2026, les reléguant vers des barrages incertains .  

Le match, disputé à l’Estadio Nacional de Praia, était crucial pour les Camerounais, qui devaient impérativement gagner pour reprendre la tête du groupe. Malgré une domination territoriale en seconde période, les Lions Indomptables ont buté sur une défense cap-verdienne organisée et réaliste. L’unique but de la rencontre, inscrit en deuxième mi-temps, a suffi à consolider la position du Cap-Vert, désormais en pole position pour la qualification Mondial 2026 .  

Cette défaite sportive intervient dans un contexte politique tendu au Cameroun, où la passivité citoyenne face aux enjeux démocratiques contraste avec l’émotion soulevée par les revers sportifs. Alors que le pays affronte une crise politique préélectorale, l’échec des Lions Indomptables pourrait amplifier le sentiment de frustration populaire .  

Pour le Cameroun, il ne reste plus qu’un espoir théorique de qualification directe, nécessitant des résultats improbables lors des dernières journées. La voie des barrages, via un tournoi intercontinental, s’annonce périlleuse face à d’autres nations africaines compétitives .  

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#DefaiteCameroun #QualificationMondial2026 #CapVertLeader #GroupeD #LionsIndomptables #FootballCameroun #BarragesMondial

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Défaite des Lions Indomptables 1-0 face au Cap-Vert, Qualification Mondiale Compromise
Polémique Cameroun-Cap-Vert : La Délégation de 78 Personnes en Question
L’Équateur affronte le leader l’Argentine pour la clôture
FECAFOOT : Gilles Christian Ngnize en lice pour remplacer Samuel Eto'o Fils ?
Championnats de vacances à l’Ouest: Jeux et enjeux camouflés des compétitions électorales…
Mondial 2026 : le Paraguay garde ses chances face à l’Équateur
Conflit FECAFOOT Ministère des Sports : l'amateurisme dénoncé
Finale du tournoi Tchoula Motho: Vivacité et solidarité au rendez du football des vacances à Banka
Crise Fécafoot-Gouvernement : Le Bras de Fer pour le Banc des Lions Indomptables
Affiche de rêve entre la Turquie et la Serbie en Eurobasket
Celta vs Betis
Liverpool FC et Arsenal FC se donnent un premier rendez-vous
Devenez Rédacteur

Les + récents

21:22
Obala : deux voleurs de cacao pris en flagrant délit

Obala : deux voleurs de cacao pris en flagrant délit
20:34
Nécrologie: Tony TERAX, un sapeur au grand cœur s'en est allé

Nécrologie: Tony TERAX, un sapeur au grand cœur s'en est allé
20:20
Défaite des Lions Indomptables 1-0 face au Cap-Vert, Qualification Mondiale Compromise

Défaite des Lions Indomptables 1-0 face au Cap-Vert, Qualification Mondiale Compromise
17:59
Passivité Camerounaise Face à l’Exclusion de Maurice Kamto : Le Constat de Wilfried Ekanga

Passivité Camerounaise Face à l’Exclusion de Maurice Kamto : Le Constat de Wilfried Ekanga
14:38
Une onction de restauration a été délivrée par le révérend Paul ZANG le 7 septembre dernier à Paris

Une onction de restauration a été délivrée par le révérend Paul ZANG le 7 septembre dernier à Paris

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo