Toto Jacques
09 Sep 2025
CAMEROUN :: Défaite des Lions Indomptables 1-0 face au Cap-Vert, Qualification Mondiale Compromise :: CAMEROON
La défaite des Lions Indomptables face au Cap-Vert (1-0) ce 9 septembre 2025 à Praia scelle le destin du Cameroun dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Cap-Vert leader du groupe D conforte sa première place avec 19 points, distançant le Cameroun de quatre points . Cette défaite, lourde de conséquences, prive pratiquement les Lions Indomptables d’une qualification directe pour le Mondial 2026, les reléguant vers des barrages incertains .
Le match, disputé à l’Estadio Nacional de Praia, était crucial pour les Camerounais, qui devaient impérativement gagner pour reprendre la tête du groupe. Malgré une domination territoriale en seconde période, les Lions Indomptables ont buté sur une défense cap-verdienne organisée et réaliste. L’unique but de la rencontre, inscrit en deuxième mi-temps, a suffi à consolider la position du Cap-Vert, désormais en pole position pour la qualification Mondial 2026 .
Cette défaite sportive intervient dans un contexte politique tendu au Cameroun, où la passivité citoyenne face aux enjeux démocratiques contraste avec l’émotion soulevée par les revers sportifs. Alors que le pays affronte une crise politique préélectorale, l’échec des Lions Indomptables pourrait amplifier le sentiment de frustration populaire .
Pour le Cameroun, il ne reste plus qu’un espoir théorique de qualification directe, nécessitant des résultats improbables lors des dernières journées. La voie des barrages, via un tournoi intercontinental, s’annonce périlleuse face à d’autres nations africaines compétitives .
