Deux sélections aux parcours bien connus de tous

Le temps sera reluisant ce 15 Novembre pour le public, les fans et les amoureux du football. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un nouveau pas dans cette nouvelle saison sportive. Pour le compte de la période FIFA de MATCHS AMICAUX INTERNATIONAUX la bataille sera rude sur le terrain pour encore donné et être le meilleur ceci à travers Supergooal !

L’univers révèle ses secrets à ceux qui osent suivre leur cœur. Avec Supergooal votre cœur bat plus fort.

Mettre en place la cohésion dans chaque sélection

Dans l’affiche BRESIL - SENEGAL profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine attractive et attrayante. Une affiche qui met aux prises les deux sélections qualifiées pour la grand-messe qui devront se mettre en branle au vu de l’opportunité et dont il faudra se donner à fond pour faire un résultat dans cette période de préparation.

Avec sa cote de 1.49, le BRESIL septième au classement FIFA profitera de son statut et sa bonne forme pour se surpasser afin d’avoir le bon résultat et s’adjuger d’une autre victoire devant un potentiel adversaire. Une autre opportunité pour les hommes de CARLO ANCELOTTI de maintenir leur bonne forme et se mettre en confiance avant la phase décisive de compétition d’envergure.

Pour le SENEGAL dix-huitième au classement mondial avec sa cote de 5.29, il faudra réaliser un bon match sur le terrain face à un adversaire de poids en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à ce dernier en prenant une belle option au terme de la rencontre et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui sera bénéfique pour mieux jauger les performances de chaque maillon. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les hommes de PAPE THIAW qui devront tenter leur chance dans ce duel et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur fera un bien pour la confiance.

Ce sera d’ailleurs la 3ème fois que les deux sélections nationales se rencontrent toutes compétitions confondues avec une victoire pour les sénégalais et un match nul et il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

LA POLITIQUE N'EST PAS L'ART DES BIZARRERIES INTELLECTUELLES

LE TSUNAMI de Flore de Lille : une soirée d'envergure internationale qui marque les esprits

FECAFOOT : Eto'o Maintient l'Élection du 29 Novembre, Bras de Fer Ouvert Contre le MINSEP

Issa Tchiroma : Le Crime de Lèse-Majesté qui Déchaîne la Haine du Régime RDPC

Douala : Le Maire Biyong Convoqué pour Propos Politiques, Alice Nkom en Soutien

L'actualité en vidéo