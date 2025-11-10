MONDE ENTIER :: Ligue des Champions : Manchester United (W) rivalise avec le PSG (W) :: WORLD

Une affiche qui tiendra les promesses escomptées

Les journées s’enchainent et les matchs se suivent en EUROPE – LIGUE DES CHAMPIONS (Femmes), et les différentes formations en lice se donneront à cœur joie sur les terrains afin d’aller chercher la victoire dans cette phase très relevée et se mettre en pole position. Le leader des Paris sportifs mettra tout en œuvre pour faire des heureux à travers Supergooal !

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !!!

Le silence est un ami qui ne trahit jamais comme l’est Supergooal avec les cotes qui défient toute concurrence.

Des points à chercher pour le bon classement

Le duel MANCHESTER UNITED (W) – PARIS SAINT-GERMAIN (W) est la clé de voûte pour faire de cette semaine celle que vous avez voulue. Une affiche importante qui promet d’être à la hauteur des attentes au vu de l’enjeu de cette rencontre et des ambitions des uns et des autres dans cette phase de compétition.

Jouant à domicile avec sa cote de 1.55, MANCHESTER UNITED (W) cinquième au classement devra profiter du fait d’être devant son public et sa bonne forme pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et faire la différence en prenant le dessus pour obtenir un résultat positif qui lui permettra de maintenir sa cadence au classement. Engagé à faire partie des meilleurs clubs de cette phase, les coéquipières de JESSICA PARK devront tenir la barre haute pour venir à bout de leur adversaire afin de mettre les chances de leur côté au terme de ce match.

Mais il faudra faire cependant faire attention au PARIS SAINT-GERMAIN (W) seizième au classement avec sa cote de 4.70 essayera de relever le défi devant son vis-à-vis afin de réaliser un match formidable lors de ce face à face et espérer avoir un résultat positif ce qui lui sera très favorable pour se reprendre au classement. Les coéquipières de SAKANI KARCHAOUI mouilleront le maillot pour faire la différence devant leur vis-à-vis afin de garder espoir au classement même si la tâche ne s’annonce pas du tout facile au regard de l’adversité et surtout de l’enjeu du match pour les joueuses qui devront se jeter dans le bain afin de relever le défi dans cette autre étape.

Ce sera la 6ème opposition entre les deux formations toutes compétitions confondues avec 3 victoires pour PARIS SAINT-GERMAIN (W) contre 2 victoires pour MANCHESTER UNITED (W) et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, MANCHESTER UNITED (W)

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp