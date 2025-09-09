Polémique Cameroun-Cap-Vert : La Délégation de 78 Personnes en Question :: CAMEROON

La **délégation camerounaise** des Lions Indomptables, composée de 78 personnes, soulève des interrogations après les incidents survenus à Praia. La Fédération capverdienne de football (FCF) a publié un communiqué le 8 septembre 2025 pour répondre aux accusations de la FECAFOOT, qualifiant celles-ci de « totalement fausses et sans fondement » .

Selon la FCF, la délégation camerounaise a été accueillie conformément au protocole, avec des procédures douanières achevées en moins d’une heure. Les visas de 44 membres auraient même été payés à l’avance par la FCF, facilitant leur entrée sur le territoire . Cependant, la présence de 78 personnes interpelle, alors que seuls 24 joueurs et encadreurs techniques sont habituellement concernés pour un match international.

Cette polémique s’inscrit dans un contexte tendu, où le Cameroun accuse le Cap-Vert de sabotage psychologique avant un match crucial pour la **qualification Mondial 2026** . La FCF affirme que les incidents au stade de Várzea ont été provoqués par l’intrusion « irrespectueuse » des joueurs camerounais sur le terrain lors d’un match local, nécessitant l’intervention de la police .

Aucune plainte officielle n’a été déposée par la délégation camerounaise lors de la réunion technique, ce qui affaiblit sa crédibilité selon la FCF . Cette situation révèle également des tensions internes au sein du football camerounais, où ministère et FECAFOOT tentent de collaborer malgré leurs divergences .

Alors que le Cap-Vert mobilise tout un pays pour une qualification historique, le Cameroun doit répondre sur le terrain pour éviter que cette polémique n’éclipse ses ambitions sportives .

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp