-
© Camer.be : Olivier Berhuse
- 07 Sep 2025 00:01:30
- |
- 895
- |
-
FRANCE :: Un camerounais de 35 ans meurt par noyade à Strasbourg
Camer.be a appris la mort par noyage d’un camerounais à Strasbourg dans la localité de l’Alsace, région du grand Est en France. Il s’agit de Herman Davy Enyougou.
Son corps a été retrouvé le 02 septembre dernier au bout du petit matin, dans le canal du Faux-Rempart, le long du quai Turckheim à Strasbourg. Il a été rapidement identifié comme étant celui d’Herman Davy Enyougou.
Il avait selon nos confrères de L'Alsace,sombré vendredi 29 août soir après que, éméché, il eut décidé de se baigner en bas du musée d’art moderne. Il avait d’abord nagé un moment avant d’être emporté par le courant, lançant un dernier appel au secours.
Herman Davy Enouygou vivait à Mulhouse, comme une grande partie de sa famille, originaire du Cameroun. Cadet d’une fratrie de six enfants, il avait étudié dans la cité du Bollwerk, obtenant son bac au lycée Schweitzer. Il avait ensuite décroché un BTS à Belfort.
Après avoir travaillé dans la banque à Belfort, puis à Paris, il était revenu à Mulhouse. Il avait récemment suivi une formation de grutier. Parallèlement il était très investi dans le domaine de la production musicale.
Pour soutenir sa famille dans cette épreuve difficile et les aider à couvrir les frais liés aux obsèques, une cagnotte a été mise en ligne par ses proches pour faire face aux frais d’obsèques.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Nécrologie : Mgr Adalbert Ndzana range sa soutane dans la sacristie
Joseph Clovis Nguessieuk: "L’impact économique du tournoi de l’unité est palpable"
Paris: EFFICIENCE/DICADEV: Un partenariat porteur d’avenir pour l’Afrique
Interrogations sur les plaques d’immatriculation : Shanda Tonme écrit au ministre des Transports
MRC : retrait des cartes électeurs et retour de Maurice Kamto au cœur du débat à Yaoundé
SOCIETE :: les + lus
Comment Sarkozy a armé Boko Haram
- 10 August 2015
- /
- 80334
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 206665
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 201592