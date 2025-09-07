FRANCE :: Un camerounais de 35 ans meurt par noyade à Strasbourg

Camer.be a appris la mort par noyage d’un camerounais à Strasbourg dans la localité de l’Alsace, région du grand Est en France. Il s’agit de Herman Davy Enyougou.

Son corps a été retrouvé le 02 septembre dernier au bout du petit matin, dans le canal du Faux-Rempart, le long du quai Turckheim à Strasbourg. Il a été rapidement identifié comme étant celui d’Herman Davy Enyougou.

Il avait selon nos confrères de L'Alsace,sombré vendredi 29 août soir après que, éméché, il eut décidé de se baigner en bas du musée d’art moderne. Il avait d’abord nagé un moment avant d’être emporté par le courant, lançant un dernier appel au secours.

Herman Davy Enouygou vivait à Mulhouse, comme une grande partie de sa famille, originaire du Cameroun. Cadet d’une fratrie de six enfants, il avait étudié dans la cité du Bollwerk, obtenant son bac au lycée Schweitzer. Il avait ensuite décroché un BTS à Belfort.

Après avoir travaillé dans la banque à Belfort, puis à Paris, il était revenu à Mulhouse. Il avait récemment suivi une formation de grutier. Parallèlement il était très investi dans le domaine de la production musicale.

Pour soutenir sa famille dans cette épreuve difficile et les aider à couvrir les frais liés aux obsèques, une cagnotte a été mise en ligne par ses proches pour faire face aux frais d’obsèques.

