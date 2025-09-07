Camer.be
Un camerounais de 35 ans meurt par noyade à Strasbourg
FRANCE :: SOCIETE

FRANCE :: Un camerounais de 35 ans meurt par noyade à Strasbourg

Camer.be a appris la mort par noyage d’un camerounais à Strasbourg dans la localité de l’Alsace, région du grand Est en France. Il s’agit de Herman Davy Enyougou. 

Son corps a été retrouvé le 02 septembre dernier au bout du petit matin, dans le canal du Faux-Rempart, le long du quai Turckheim à Strasbourg. Il a été rapidement identifié comme étant celui d’Herman Davy Enyougou.

Il avait selon nos confrères de L'Alsace,sombré vendredi 29 août soir après que, éméché, il eut décidé de se baigner en bas du musée d’art moderne. Il avait d’abord nagé un moment avant d’être emporté par le courant, lançant un dernier appel au secours.

Herman Davy Enouygou vivait à Mulhouse, comme une grande partie de sa famille, originaire du Cameroun. Cadet d’une fratrie de six enfants, il avait étudié dans la cité du Bollwerk, obtenant son bac au lycée Schweitzer. Il avait ensuite décroché un BTS à Belfort.  

Après avoir travaillé dans la banque à Belfort, puis à Paris, il était revenu à Mulhouse. Il avait récemment suivi une formation de grutier. Parallèlement il était très investi dans le domaine de la production musicale.

Pour soutenir sa famille dans cette épreuve difficile et les aider à couvrir les frais liés aux obsèques, une cagnotte a été mise en ligne par ses proches pour faire face aux frais d’obsèques.

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Nécrologie : Mgr Adalbert Ndzana range sa soutane dans la sacristie
Joseph Clovis Nguessieuk: "L’impact économique du tournoi de l’unité est palpable"
Interrogations sur les plaques d’immatriculation : Shanda Tonme écrit au ministre des Transports
Un camerounais de 35 ans meurt par noyade à Strasbourg
Mums Africa Small Business Award : Les mamans entrepreneures à l’honneur en 2026
Trafic d’espèces protégées :34 arrestations dans 05 pays africains
Académie hôtelière des Grasslands : former l’élite de l’hôtellerie et de la gastronomie au Cameroun
Air Côte d’Ivoire Transporte les Lions du Cap-Vert : Où Est Camair-Co ?
Le Pr René Joly Assako Assako prend la tête de la FLSH de l’Université de Douala
Affaire Martinez Zogo : tentative d'évasion d'Amougou Belinga en plein tribunal
Bébé prématuré abandonné à l’Hôpital Laquintinie de Douala : appel à témoins
Réunion sécuritaire de haut niveau à 39 jours de la présidentielle, à l’orée de la rentrée scolaire
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:55
Nécrologie : Mgr Adalbert Ndzana range sa soutane dans la sacristie

Nécrologie : Mgr Adalbert Ndzana range sa soutane dans la sacristie
13:48
Joseph Clovis Nguessieuk: "L’impact économique du tournoi de l’unité est palpable"

Joseph Clovis Nguessieuk: "L’impact économique du tournoi de l’unité est palpable"
08:57
Paris: EFFICIENCE/DICADEV: Un partenariat porteur d’avenir pour l’Afrique

Paris: EFFICIENCE/DICADEV: Un partenariat porteur d’avenir pour l’Afrique
00:13
Interrogations sur les plaques d’immatriculation : Shanda Tonme écrit au ministre des Transports

Interrogations sur les plaques d’immatriculation : Shanda Tonme écrit au ministre des Transports
00:07
MRC : retrait des cartes électeurs et retour de Maurice Kamto au cœur du débat à Yaoundé

MRC : retrait des cartes électeurs et retour de Maurice Kamto au cœur du débat à Yaoundé

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo