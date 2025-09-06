CAMEROUN :: Air Côte d’Ivoire Transporte les Lions du Cap-Vert : Où Est Camair-Co ? :: CAMEROON

Alors que la polémique enfle sur les réseaux sociaux concernant le transport des lions vers le Cap-Vert, une question essentielle se pose : pourquoi Air Côte d’Ivoire a-t-elle été choisie pour cette mission symbolique, et où est passée la compagnie camerounaise Camair-Co ? Cette situation met en lumière les défis structurels des transporteurs aériens africains et les contrasts saisissants entre les modèles de gestion.

Air Côte d’Ivoire, la compagnie ivoirienne, confirme sa position de leader régional avec une flotte moderne de douze appareils, incluant des Airbus A319, A320 et des Bombardier Dash 8-Q400 . Elle dessert vingt-sept destinations internationales et six destinations domestiques, bénéficiant de partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs comme Air France et Ethiopian Airlines . Cette robustesse opérationnelle explique sa capacité à gérer des transports spéciaux, tels que celui des lions vers le Cap-Vert.

À l’inverse, Camair-Co, la compagnie camerounaise, traverse une crise profonde. Depuis son lancement en 2011, elle n’a jamais réalisé de bénéfices et accumule des dettes colossales, atteignant 35 milliards de FCFA . La majorité de ses appareils sont cloués au sol, et ses activités sont régulièrement menacées par des suspensions de services due à des impayés . Malgré des plans de restructuration proposés par Boeing Consulting en 2016 et des injonctions du FMI en 2023, la compagnie peine à trouver un repreneur privé et à moderniser sa flotte vieillissante .

Cette divergence de trajectoire s’explique par des choix stratégiques et de gouvernance. Air Côte d’Ivoire a misé sur des alliances solides et une gestion rigoureuse, tandis que Camair-Co a souffert de surendettement et d’instabilité managériale. Le transport des lions par la compagnie ivoirienne symbolise ainsi l’émergence d’une aviation africaine compétitive, face aux défis de connectivité continentale.

