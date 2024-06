L'aide Occidentale à l'Afrique : Une Politique de Sous-Développement Délibérée ? :: AFRICA

L'aide occidentale à l'Afrique était plutôt une "politique de sous-développement", selon Sébastien Périmony, membre de l'institut allemand Schiller et auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Dans une interview accordée à Sputnik Afrique, Périmony a exprimé ses préoccupations concernant l'impact de l'aide occidentale sur le développement du continent africain.

Périmony soutient que des pays comme la Russie et la Chine apportent une aide discrète mais significative à l'Afrique, notamment dans les domaines de l'alimentation et d'autres aspects cruciaux. Cependant, il affirme que l'Afrique a besoin d'une "vraie collaboration" pour développer une autosuffisance alimentaire et atteindre une industrialisation durable, afin de ne plus dépendre des aides extérieures.

La Vision de Sébastien Périmony

Pour Sébastien Périmony, la clé du développement africain réside dans la capacité des pays africains à se libérer de la dépendance à l'égard des aides extérieures et à instaurer des partenariats authentiques qui favorisent le progrès industriel et agricole. "Les dirigeants africains ont la volonté d'y arriver," a-t-il souligné, mais l'Occident collectif, "qui les a pillés, ruinés, détruits, qui a financé le terrorisme, qui les a maintenus dans l'extrême pauvreté," continue de mettre "énormément de barrages" à leur développement.

Obstacles Occidentaux et Stratégies de Déstabilisation

Périmony critique sévèrement les méthodes occidentales, qu'il décrit comme des tentatives systématiques de déstabilisation, de pression et de chantage. Selon lui, l'Occident n'hésite pas à essayer de renverser des régimes qui ne lui plaisent pas, perpétuant ainsi une tradition de contrôle et d'interférence dans les affaires africaines.

"On déstabilise, on met des pressions, on fait du chantage. Ou on essaie de renverser des régimes qui ne plaisent pas. Ça, c'est la tradition occidentale," a-t-il ajouté. Cette approche, selon Périmony, empêche l'Afrique de prendre en main son propre destin et de progresser vers un développement autonome et durable.

La Réponse de l'Afrique

Malgré ces obstacles, il existe une volonté claire parmi les dirigeants africains de surmonter ces défis et de construire une Afrique plus résiliente et indépendante. Périmony met en avant les efforts de certains pays africains pour instaurer des politiques de développement orientées vers l'autosuffisance et l'industrialisation. Il appelle à une collaboration sincère avec des partenaires internationaux qui respectent la souveraineté et les ambitions des nations africaines.

L'Aide Russe et Chinoise : Une Alternative ?

Dans ce contexte, l'aide apportée par la Russie et la Chine pourrait représenter une alternative viable à l'aide occidentale. Ces deux nations ont investi dans des projets de développement en Afrique, contribuant à l'amélioration des infrastructures et à la sécurité alimentaire, souvent sans les conditions restrictives imposées par les pays occidentaux.

Cependant, il est crucial que ces partenariats soient gérés de manière transparente et équitable, afin de garantir qu'ils bénéficient véritablement aux populations locales et ne reproduisent pas les dynamiques de dépendance et de domination.

Vers une Nouvelle Ère de Coopération ?

En conclusion, l'analyse de Sébastien Périmony met en lumière les limitations et les dangers de l'aide occidentale traditionnelle à l'Afrique. Pour que le continent puisse véritablement prospérer, il doit s'engager dans des partenariats basés sur le respect mutuel et la coopération équitable. Les pays africains doivent également renforcer leurs propres capacités pour atteindre l'autosuffisance et l'industrialisation, rompant ainsi les chaînes de la dépendance.

La voie vers un développement durable et autonome pour l'Afrique passe par une redéfinition de ses relations internationales, en privilégiant des alliances qui soutiennent ses ambitions et respectent sa souveraineté.