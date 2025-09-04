-
© Camer.be : Toto Jacques
CAMEROUN :: Affaire Martinez Zogo : tentative d'évasion d'Amougou Belinga en plein tribunal :: CAMEROON
L'affaire Martinez Zogo a connu un rebondissement spectaculaire lors de l'audience au tribunal militaire de Yaoundé. Lundi soir aux alentours de 19 heures, un individu a fait irruption dans la salle d'audience en brandissant un document officiel et en proclamant son intention de libérer Jean-Pierre Amougou Belinga, principal accusé dans cette affaire. La scène, digne d'un film, a plongé le tribunal dans la confusion et la stupeur .
L'homme, qui s'est présenté comme "maréchal des logis", a déclaré à haute voix : "Je prends le commandement. Je suis venu prendre le commandement... pour libérer Amougou Belinga. Monsieur Amougou Belinga sortez, vous êtes libre !" avant d'être rapidement maîtrisé par les forces de l'ordre présentes dans la salle . Cet incident sans précédent soulève des questions cruciales sur la sécurité entourant ce procès hautement sensible et sur les possibles pressions exercées sur le système judiciaire .
Cette tentative d'évasion audacieuse interroge sur l'origine de cet individu et la provenance du document qu'il brandissait. Au-delà de l'incident isolé, cet événement renforce les doutes concernant l'intégrité de la procédure judiciaire et installe un climat de psychose dans l'opinion publique camerounaise . Le message semble clair : des forces obscures œuvrent en coulisses pour influencer le cours de la justice dans cette affaire .
L'affaire Martinez Zogo dépasse désormais le simple cadre du meurtre d'un journaliste pour incarner un combat plus large pour la justice et l'État de droit au Cameroun. Cette tentative d'évasion en plein tribunal militaire démontre l'audace des réseaux d'influence et la nécessité d'une protection renforcée du système judiciaire contre toutes les formes de pression .
