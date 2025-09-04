Camer.be
Affaire Martinez Zogo : tentative d'évasion d'Amougou Belinga en plein tribunal
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Affaire Martinez Zogo : tentative d'évasion d'Amougou Belinga en plein tribunal :: CAMEROON

L'affaire Martinez Zogo a connu un rebondissement spectaculaire lors de l'audience au tribunal militaire de Yaoundé. Lundi soir aux alentours de 19 heures, un individu a fait irruption dans la salle d'audience en brandissant un document officiel et en proclamant son intention de libérer Jean-Pierre Amougou Belinga, principal accusé dans cette affaire. La scène, digne d'un film, a plongé le tribunal dans la confusion et la stupeur .

L'homme, qui s'est présenté comme "maréchal des logis", a déclaré à haute voix : "Je prends le commandement. Je suis venu prendre le commandement... pour libérer Amougou Belinga. Monsieur Amougou Belinga sortez, vous êtes libre !" avant d'être rapidement maîtrisé par les forces de l'ordre présentes dans la salle . Cet incident sans précédent soulève des questions cruciales sur la sécurité entourant ce procès hautement sensible et sur les possibles pressions exercées sur le système judiciaire .

Cette tentative d'évasion audacieuse interroge sur l'origine de cet individu et la provenance du document qu'il brandissait. Au-delà de l'incident isolé, cet événement renforce les doutes concernant l'intégrité de la procédure judiciaire et installe un climat de psychose dans l'opinion publique camerounaise . Le message semble clair : des forces obscures œuvrent en coulisses pour influencer le cours de la justice dans cette affaire .

L'affaire Martinez Zogo dépasse désormais le simple cadre du meurtre d'un journaliste pour incarner un combat plus large pour la justice et l'État de droit au Cameroun. Cette tentative d'évasion en plein tribunal militaire démontre l'audace des réseaux d'influence et la nécessité d'une protection renforcée du système judiciaire contre toutes les formes de pression .

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#MartinezZogo #TribunalMilitaire #AmougouBelinga #JusticeCameroun #AffaireJudiciaire #Cameroun #Procès

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Le Pr René Joly Assako Assako prend la tête de la FLSH de l’Université de Douala
Affaire Martinez Zogo : tentative d'évasion d'Amougou Belinga en plein tribunal
Bébé prématuré abandonné à l’Hôpital Laquintinie de Douala : appel à témoins
Réunion sécuritaire de haut niveau à 39 jours de la présidentielle, à l’orée de la rentrée scolaire
Violence sur enfant au Cameroun : une fillette de 7 ans ligotée et enchaînée
Découverte : l’art culinaire camerounais a son académie aux normes internationales
Corruption au Cameroun : Pourquoi Paul Atanga Nji refuse-t-il la transparence ?
Yaoundé : Incendie ce jour au ministère de la Fonction publique
Orange Cameroun mobilise Des millions pour encourager et développer l’excellence scolaire
Maltraitance infantile à Douala : arrestation après la viralité d’une vidéo choquante
Crise au sein du Mbog : la suspension de 34 membres dont Dieudonné Yebga
Accès des femmes à la propriété foncière : Le Repef et Give Back To Mama au front
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:14
Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM

Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM
15:21
Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun

Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun
14:43
Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations

Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations
13:57
Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025

Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025
12:00
RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo