Bébé prématuré abandonné à l'Hôpital Laquintinie de Douala : appel à témoins

Un bébé prématuré de sexe féminin, né le 21 août 2025, a été abandonné à l’Hôpital Laquintinie de Douala depuis le 29 août dernier. Dans un communiqué publié le 2 septembre, la direction de l’établissement a lancé un appel public pour retrouver la mère, identifiée comme MENTSOUGA NGONDO LESLIE, âgée de 25 ans et résidant au quartier MBOPPI (ancien Abattoir). Celle-ci reste injoignable depuis l’accouchement .

L’hôpital exhorte toute personne susceptible de fournir des informations sur cette jeune femme à prendre contact urgemment avec ses services. Cet abandon soulève des questions sur les défis socio-économiques auxquels font face certaines mères, notamment la précarité et le manque de soutien familial .

Malheureusement, ce cas n’est pas isolé au Cameroun, où les abandons de nourrissons, bien que peu médiatisés, restent une réalité préoccupante. Les structures sanitaires et sociales tentent de répondre à ces situations par des programmes d’accompagnement, mais les moyens manquent souvent .

La santé maternelle et la protection infantile demeurent des enjeux majeurs dans le pays, nécessitant une mobilisation collective des autorités, des organisations non gouvernementales et de la société civile. Des actions de sensibilisation et un renforcement des mécanismes de prise en charge psychosociale sont urgents pour prévenir de tels drames .

