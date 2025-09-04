Camer.be
Bébé prématuré abandonné à l’Hôpital Laquintinie de Douala : appel à témoins
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Bébé prématuré abandonné à l’Hôpital Laquintinie de Douala : appel à témoins :: CAMEROON

Un bébé prématuré de sexe féminin, né le 21 août 2025, a été abandonné à l’Hôpital Laquintinie de Douala depuis le 29 août dernier. Dans un communiqué publié le 2 septembre, la direction de l’établissement a lancé un appel public pour retrouver la mère, identifiée comme MENTSOUGA NGONDO LESLIE, âgée de 25 ans et résidant au quartier MBOPPI (ancien Abattoir). Celle-ci reste injoignable depuis l’accouchement .

L’hôpital exhorte toute personne susceptible de fournir des informations sur cette jeune femme à prendre contact urgemment avec ses services. Cet abandon soulève des questions sur les défis socio-économiques auxquels font face certaines mères, notamment la précarité et le manque de soutien familial .

Malheureusement, ce cas n’est pas isolé au Cameroun, où les abandons de nourrissons, bien que peu médiatisés, restent une réalité préoccupante. Les structures sanitaires et sociales tentent de répondre à ces situations par des programmes d’accompagnement, mais les moyens manquent souvent .

La santé maternelle et la protection infantile demeurent des enjeux majeurs dans le pays, nécessitant une mobilisation collective des autorités, des organisations non gouvernementales et de la société civile. Des actions de sensibilisation et un renforcement des mécanismes de prise en charge psychosociale sont urgents pour prévenir de tels drames .

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Douala #HopitalLaquintinie #BebePremature #AbandonNourrisson #SanteMaternelle #ProtectionInfantile #AppelTemoins

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Le Pr René Joly Assako Assako prend la tête de la FLSH de l’Université de Douala
Affaire Martinez Zogo : tentative d'évasion d'Amougou Belinga en plein tribunal
Bébé prématuré abandonné à l’Hôpital Laquintinie de Douala : appel à témoins
Réunion sécuritaire de haut niveau à 39 jours de la présidentielle, à l’orée de la rentrée scolaire
Violence sur enfant au Cameroun : une fillette de 7 ans ligotée et enchaînée
Découverte : l’art culinaire camerounais a son académie aux normes internationales
Corruption au Cameroun : Pourquoi Paul Atanga Nji refuse-t-il la transparence ?
Yaoundé : Incendie ce jour au ministère de la Fonction publique
Orange Cameroun mobilise Des millions pour encourager et développer l’excellence scolaire
Maltraitance infantile à Douala : arrestation après la viralité d’une vidéo choquante
Crise au sein du Mbog : la suspension de 34 membres dont Dieudonné Yebga
Accès des femmes à la propriété foncière : Le Repef et Give Back To Mama au front
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:14
Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM

Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM
15:21
Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun

Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun
14:43
Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations

Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations
13:57
Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025

Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025
12:00
RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo