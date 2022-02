MONDE ENTIER :: Exclusif: Cette semaine en LaLiga… :: WORLD

Que s’est-il passé en LaLiga la semaine dernière ? Voici les 10 histoires marquantes, des derniers transferts aux performances des joueurs de LaLiga à la CAN.

Il n’y pas eu de match de LaLiga Santander cette semaine mais l’actualité a été dense. Les joueurs de LaLiga ont brillé avec leurs sélections et quelques grands noms ont rejoint le football espagnol…

Adama Traoré revient à Barcelona

Après les arrivées de Dani Alves et Ferran Torres, le FC Barcelona a finalisé le recrutement d’Adama Traoré, prêté par les Wolves. L’ailier, né à quelques centaines de mètres du Camp Nou et formé à La Masia, avait débuté en équipe première du Barça aux côtés de Xavi.

Sevilla accueille Anthony Martial

Sevilla a réussi un joli coup en accueillant Anthony Martial, prêté par Manchester United. Avec seulement quatre points de retard sur le Real Madrid, Sevilla espère que l’arrivée de l’international français va leur permettre de décrocher un titre en fin de saison.

L'Atlético a trouvé le successeur de Trippier

L’Atlético de Madrid a trouvé le successeur de Kieran Trippier : Daniel Wass de Valencia CF. Le Danois peut jouer au milieu ou latéral droit et sa polyvalence sera un atout pour Diego Simeone. Wass connait bien LaLiga Santander puisqu’il a disputé 224 matches dans l’élite espagnole avec le RC Celta puis Valencia.

De jeunes renforts pour Valencia

Alors que Daniel Wass est parti, Valencia s’est tout de même renforcé avec deux jeunes talents. Le premier est un défenseur central suisse Eray Cömert, qui arrive de Bâle. Le deuxième est Ilaix Moriba, le milieu formé au Barça est prêté par le RB Leipzig.

Des recrutements pour le maintien

Plusieurs équipes du bas de tableau de LaLiga Santander ont officialisé des transferts. Levante accueille l’international uruguayen Martín Cáceres, Granada récupère le milieu serbe Njegoš Petrović et Getafe s’est offert Okay Yokuşlu et Gastón Álvarez.

Loum et Dia en demi-finale de la CAN

La Coupe d’Afrique des Nations 2022 a atteint le stade des demi-finales. Mamadou Loum d’Alavés et Boulaye Dia de Villarreal sont toujours en course avec le Sénégal. Ils ont battu la Guinée Equatoriale 3-1 en quart. Jesús Owono, le coéquipier de Loum à Alavés, a impressionné dans les buts de la Guinée Equatoriale. Le Sénégal défiera le Burkina Faso pour une place en finale.

Des buts estampillés LaLiga Santander en CONMEBOL

Les éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022 continuent et plusieurs joueurs de LaLiga Santander ont brillé. Luis Suárez a marqué un but décisif pour l’Uruguay, tandis que Casemiro et Darwin Machís ont également trouvé les filets adverses.

Joan Jordán prolonge avec Sevilla jusqu’en 2027

Joan Jordán est devenu un joueur clé de Sevilla depuis son arrivée en 2019. Il a été récompensé par une prolongation de contrat jusqu’en 2027 avec les Nervionenses. « Je promets de tout donner, de m’améliorer et d’amener Sevilla aussi haut que possible, » a-t-il déclaré.

Le documentaire sur Diego Simeone est disponible

Un documentaire sur l’incroyable carrière de Diego Simeone comme joueur puis entraîneur a été dévoilé la semaine dernière. Il est en six parties et s’intitule ‘Simeone: ‘Vivir Partido a Partido’– ‘Simeone: Vivre match après match.’ En plus d’interviews de Simeone, on peut voir apparaître Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Ronaldo Nazário et José Mourinho qui témoignent également.

UD Ibiza amène Anna Tur à Can Misses

Il se passe quelque chose de spécial à l’UD Ibiza, où le nouvel entraîneur Paco Jémez a permis à l’équipe de LaLiga SmartBank de gagner trois fois de suite. Avant la rencontre de ce lundi contre le Real Zaragoza, les Celestes ont annoncé que la DJ mondialement connue Anna Tur allait performer à l’Estadi Can Misses. Elle est la énième DJ à collaborer avec le club, qui met en avant la culture festive de l’île.