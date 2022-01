Cameroun vs Burkina Faso: Nouhou Tollo crève l’écran :: CAMEROON

Le joueur des Seattle Sounders des USA a offert au public d’Olembe une performance xxl

Cameroun vs Burkina Faso était l’affiche du match d’ouverture de la 33è édition de la coupe d’Afrique des nations.

Rencontre qui s’est soldée par une victoire des lions indomptables sur le score de deux buts à un. Il faut dire que les lions ont su réagir après avoir concédé l’ouverture du score Burkinabé sur un but de Gustave Sangaré à la 24è. Le capitaine Aboubakar Vincent va inscrire deux buts sur deux penalty à la 40è puis à la quarante cinquième minute de la première mi-temps. Des buts qui lui ont certainement permis d’être élu homme du match.

A côté cette belle performance du capitaine camerounais , un joueur s’est fait remarquer dans la team vert rouge jaune.

Nouhou Tollo. Le jeune défenseur des Seattle sounders a littéralement crevé l’écran cet après-midi avec une performance xxl. Aligné d’entrée en arrière gauche dans une défense à trois le jeune homme de 24 ans qui fêtait sa 6è sélection avec les lions s’est fait remarquer sur son côté. Volontaire , engagé et concentré jusqu’au bout Nouhou Tollo a plus que comblé les attentes des observateurs de la scène sportive camerounaise. En « chassant » carrément Bertrand Traoré sur son flanc, il a transformé le côté gauche de La Défense camerounaise en côté fort. C’est d’ailleurs lui qui est à l’origine du premier but camerounais lorsqu’il est fauché dans la surface de réparation burkinabé après avoir centré à la sortie d’une accélération dont seul il a le secret.

Égal à lui même durant toute la rencontre il va même manquer d’inscrire le but du break à la 95è sur une passe de Clinton Njie. Malheureusement, sa reprise est manquée et ne prendra pas le chemin des buts gardés par Hervé Koffi.

Au coup de sifflet final la grande majorité des observateurs avertis du football va le plébisciter pour être l’homme du match parce qu’etant visiblement le meilleur élément de Conceicao cet après-midi à Olembe. Le capitaine Vincent aboubakar désigné finalement homme du match par la commission compétente ne devra cette distinction qu’à ses deux buts inscrits au cours de ce match.

En attendant la deuxième sortie des lions le 13 janvier prochain face l’Éthiopie, un seul nom est dans toutes les bouches ce soir : Nouhou Tollo.