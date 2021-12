CAMEROUN :: CAN 2021 : La CAF dévoile l'offre billetterie :: CAMEROON

Le public devra débourser entre 3000 Fcfa et 20.000 Fcfa pour avoir une place dans les gradins lors de cette compétition.

En collaboration avec le Comité local d'organisation (COCAN), la Confédération africaine de football (CAF) a levé le sur les prix des tickets d'entrée dans les stades de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021. Le public est donc désormais fixé sur les frais à débourser pour s'offrir une place dans les travées des installations qui abriteront cette compétition du 9 janvier au 6 février 2022. Ces frais varient entre 3000 Fcfa et 20.000 FCFA.

Lors des matches de poules, le spectateur qui voudra aller au stade devra payer la somme de 3000 Fcfa pour la catégorie 1, communément appelé « Shaba》. Pour les catégories 2 et 3, il faudra avoir entre 5000 Fcfa et 8000 Fcfa. Lorsqu'il s'agira des doubles confrontations, le billet de la catégorie 1 coutera 4000 Fcfa, celui de la catégorie 2 sera à 6000 Fcfa et 10.000 Fcfa pour la catégorie 3. En ce qui concerne la finale, les prix varient entre 7000 Fcfa et 20.000 Fcfa. Pour assister à un match, chacun ira donc de ses moyens pour s'offrir une place raisonnable.

La CAN 2021 se déroulera dans six stades répartis dans cinq villes camerounaises. Six groupes pour six stades dont quatre flambants neufs. Hôte de la compétition, le Cameroun sera logé dans le Groupe A et évoluera au Stade Olembé de Yaoundé. Les pensionnaires du Groupe C évolueront aussi à Yaoundé, au Stade Ahmadou- Ahidjo. Quant aux autres groupes, ils prendront leurs quartiers généraux à Bafoussam (Groupe B), Garoua (Groupe D), Douala (Groupe E) et à Limbé (Groupe F).

À travers la publication des prix des tickets d'accès dans les stades, on comprend donc que cette 33e édition de la CAN va se dérouler avec du public. Mais à quel quota ? Pour le moment, la CAF ne s'est pas encore prononcée sur le nombre de spectateurs autorisés dans les stades de cette CAN. Toutefois, en réponse aux interpellations du secrétaire général de l'instance continentale, par rapport à la situation sanitaire et les mesures à prendre pour les supporters, en marge de cette période marquée par le COVID-19, Narcisse Mouelle Kombi, le patron des Sports camerounais avait indiqué que le pays vise une jauge de remplissage à 100% des stades. Cependant, les spectateurs devront présenter un pass sanitaire.

« Ce pass sera constitué d’un test de diagnostic COVID- 19 (TDR) valide sur une période de 48 heures pour les personnes non vaccinées et pour les personnes ayant un schéma de vaccination complet, cette validité passera à sept (07) jours. Le pass sanitaire sera contrôlé avant l’accès des spectateurs aux stades soit par smartphone soit par papier sécurisé. » A noter que cette proposition du gouvernement camerounais en attente de validation par la CAF vise à rendre festive et populaire cette CAN 2021.