CAMEROUN :: Ouvrages : Maurice Kamto publie 5 livres :: CAMEROON

Ces différentes productions ont été dédicacées hier, 03 novembre 2021 à la librairie des Peuples noirs à Yaoundé.

Maurice Kamto est un poète. C’est l’une de ses casquettes qui était peu connue du public. Avec la dédicace de trois recueils de poèmes (Accotements, Territoire insoumis et Sous la cendre les étoiles) hier, 03 novembre 2021 à la librairie des peuples noirs à Yaoundé, les sceptiques ont fini par être convaincus. « Je ne fais pas la poésie politique. Je fais une poésie d’engagement. On doit prendre fait et cause pour l’environnement dans lequel on vit », souligne-t-il d’un air satisfait.

Ses vers, d’une sensibilité détonante, faisaient tressaillir de joie plus d’un dans une salle bondée. A la fin de chacune de ses prises de parole, on applaudissait à tout rompre. « Le prof est très intéressant », a laissé entendre un enseignant conquis. La plume de l’auteur mettait tout le monde d’accord. Même le Professeur Sindjoun Pokam n’a pas hésité à encenser l’auteur. « Maurice Kamto est un poète extrêmement engagé ».

L’écrivain prolifique est venu à la rencontre de son public-lecteur et surtout des amoureux des belles lettres dans ce temple du savoir. Il dit être animé par la volonté d’apporter sa modeste contribution dans la construction de notre pays. Au-delà de ses recueils de poèmes, le juriste a dédicacé deux autres ouvrages à savoir : Traité de droit constitutionnel et institutions politiques du Cameroun et une réédition de l’ouvrage à succès ‘’L’Urgence de la pensée’’.

Le premier, au titre aguicheur, plonge le lecteur dans l’histoire politique et constitutionnelle du Cameroun. C’est un creuset de savoir : « J’assume chaque aspect de ma personnalité. Je suis à la base professeur de droit. C’est mon métier. Je suis homme politique par engagement citoyen ; par conviction ». Et d’ajouter : « Je n’ai pas reçu la haine en héritage. Je ne transmettrai pas la haine. Je sais ce que je veux pour mon pays. Le Cameroun est un pays qui a vocation à être développé. Nous avons tous les facteurs pour le développement. C’est une déception et un choc de savoir qu’on n’y est pas encore ».

Des universitaires, enseignants, juristes, étudiants et spécialistes ont répondu présents. Au bout de 2 heures 30 minutes d’échange, le public en voulait davantage. « On ne s’ennuie pas avec un esprit comme Maurice Kamto. Il a été mon enseignant de droit. Je suis parti de Douala pour être là. C’est une fierté pour ce pays », souligne Brice Hervé Okala. Marcel Guimgo, résident aux Etats-Unis, a saisi le temps de son séjour au Cameroun pour assister à la dédicace : « J’ai découvert un visage de lui que je n’avais pas avant. Je ne savais pas qu’il était un poète. Ses textes sont vraiment magnifiques. Le rythme est enchantant ».

Maurice Kamto « Le poète » a illuminé ce haut lieu d’écriture avec son savoir. Son ouvrage ‘’Traité de droit constitutionnel et institutions politiques du Cameroun’’ a retenu l’attention de plusieurs passionnés. « Lisez ce livre parce que je l’ai écrit dans un souci pédagogique. Je n’ai pas utilisé un langage savant. Il est écrit pour que tout citoyen le lise aisément », a conclu l’écrivain.