SÉNÉGAL :: Teungueth FC, une seconde expérience africaine manquée :: SENEGAL

Champion du Sénégal au titre de la saison 2020-2021, Teungueth FC, qualifié pour les préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF, n’a pas su tirer son épingle du jeu. Le club de Rufisque manque de s’offrir une seconde qualification consécutive, après avoir représenté le Sénégal dans la compétition la saison écoulée. Retour sur l’épopée de Teungueth la saison dernière et les conditions de l’élimination du club cette saison

Teungueth FC, une première participation en Ligue des champions la saison écoulée

En mars 2020, le championnat de première division du Sénégal qui a été proposé par les betting site in Senegal with bonus s'est arrêté à la mi-saison en raison de la pandémie du Coronavirus. A la moitié du chemin, c’est Teungueth FC qui menait les débats. Ce qui a valu au club créé en 2010 de représenter le Sénégal lors des qualifications de la Ligue des champions de la CAF. Vainqueur de Gambia Armed Forces au premier tour qualificatif, le club sénégalais s’est offert le Raja Club Athletic au second tour pour enfin de qualifier à la compétition.

Lors du tournoi, Teungueth n’a pas brillé de mille feux, mais son parcours est très honorable pour une première participation à la plus prestigieuse des compétitions des clubs africains. Logé dans la poule de la mort avec l’Espérance de Tunis, le Mouloudia Club d’Alger et le Zamalek, Teungueth est arrivé dernier de son groupe. Mais la bande à Youssoupha Dabo aura eu le mérite d’engranger quatre précieux points.

D’abord, c’est un précieux nul contre le Zamalek (finaliste de la précédente édition de la compétition) puis une victoire 2-1 contre l’ES Tunis qui est arrivé par la suite première de ce groupe D. Fort de cette expérience, Teungueth a réussi sa saison 2020-2021 pour espérer une place en Ligue des Champions au titre de la saison prochaine. Mais les choses se sont moins bien passées cette fois pour le club sénégalais

Teungueth manque le coche pour la saison prochaine en Ligue des Champions

Arrivé premier de la Ligue 1 sénégalaise après 26 journées de championnat, Teungueth a tout naturellement hérité du statut de représentant du Sénégal en Ligue des Champions de la CAF. Mais pour le premier tour, le club sénégalais hérite d’un gros bonnet africain : l’ASEC Mimosas. Le champion de l’élite ivoirienne de football n’a pas fait de cadeau aux rufisquois. Une première opposition très tendue au Stade Lat Dior de Thiès a connu la victoire des ivoiriens sur le score de 0-1. Pire, Teungueth perd Paul Bassène, un joueur clé du groupe, qui a obtenu un carton rouge.

En match retour, la remontada n’a pas été possible au Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Une nouvelle défaite sur le même score et la plus petite des marques 1-0. Deux défaites sur l’ensemble des deux confrontations qui ferment les portes de la Ligue des Champions aux sénégalais qui forçaient depuis peu, l’admiration sur le continent. Une deuxième consécutive qui ne sera donc pas possible. Toutefois, ce club a les talents de revenir dans un futur proche dans la compétition.