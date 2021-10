CAMEROUN :: Can 2021 : Où est passé le budget du Cocan ? :: CAMEROON

Près d’un mois après l’officialisation du budget de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football Cameroun 2021, les 13 milliards 310 mille Fcfa dont le déblocage a été autorisé par le président de la République pour l’organisation de l’événement ne sont pas toujours disponibles. Toute chose qui ralentit le déploiement de certaines commissions mises en place sur le terrain.

Mercredi dernier, le Comité local d’organisation de la CAN (Cocan) présidé par le ministre des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi, s’est réuni à Yaoundé. De cette assise d’évaluation des commissions centrales, l’on apprend que plusieurs avancements sur le plan organisationnel ont déjà été faits. Les scenarii des cérémonies d’ouverture et fermeture de la compétition qui sont les œuvres de la Commission animation et manifestation culturelle sont par exemple déjà ok. « La bonne nouvelle c’est que le scénario de la cérémonie d’ouverture et de clôture a été validé par la CAF et la Fifa. Le prestataire a déjà fait plusieurs descentes au stade Olembé », déclare le directeur du tournoi de la CAN TotalErnegies 2021, Michel Dissake Mbarga.

Sauf que, si certaines commissions semblent avoir pris le train en marche, d’autres n’ont encore pratiquement rien fait. « À la commission markéting, de lancer effectivement la campagne marketing de la CAN, en collaboration avec la CAF », a recommandé le Cocan au sortir des travaux de mercredi dernier. Même la commission communication n’est pas en reste. Si rien n’est pratiquement pas encore visible à la fois sur la voie publique et dans les médias comme affiches et autres spots publicitaires, le Cocan insiste sur l’accélération de la campagne de communication sur et autour de l’événement, afin d’assurer une grande visibilité à la compétition, ceci en accord avec le ministère de la Communication. Le même son de cloche retentit à la commission mobilisation volontariat, sécurité, transport, compétition, accueil et protocole dont les membres sont priés de « procéder dans les meilleurs délais à la sélection des intervenants, volontaires, stadiers, chauffeurs et intervenants spécifiques ».

Selon un membre du comité local d’organisation, c'est l’attente du budget alloué pour la préparation de cette CAN qui est à l’origine des retards enregistrés dans l’évolution des activités desdites commissions. « La réorganisation budgétaire qui a été faite par le président de la République créent des légers retards dans l’évolution des activités au sein des commissions. Cela est dû au fait qu’il fallait redéfinir les manuels procédures financiers », explique notre informateur. Toutefois, affirme notre source, la note autorisant la mise à disposition de ces finances devra être disponible cette fin de semaine. Pour rappel, nous rendus en ce 29 octobre 2021 à 73 jours du coup d’envoi de la 33e CAN de football.