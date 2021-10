RUSSIE :: Derby de Moscou: le Dynamo Moscou de Clinton Njie prend un bon point :: RUSSIA

L’attaquant international Camerounais, Clinton Njié, et son club ont pris un point en déplacement sur le terrain du Spartak Moscou (2-2), samedi lors de la 11e journée de Premier League.

Le derby moscovite a tenu toutes ses promesses, en termes de spectacle. Quatre buts ont été inscrits dans ce duel qui comptait pour la 11e journée de la Premier League Russe. Battu lors de la précédente journée à domicile par Krylya Sovetov (0-1), le Dynamo Moscou avait un déplacement périlleux samedi, à l’Otkrytie Arena, l’antre du Spartak Moscou. L’attaquant des Lions Indomptables, Clinton Njié, était titulaire. Et son équipe a rapidement pris l’avantage à la 19e minute de jeu par Ivan Ordets. En seconde manche, Konstantin Tyukavin a inscrit le second but des visiteurs.

Malheureusement, le Dynamo Moscou a sombré dans les derniers instants de la partie. Georgiy Dzhikiya a réduit la marque à la 87e minute avant que Samuel Gigot n’égalise dans le temps additionnel. Clinton Njié a été crédité d’une bonne performance, lui qui est devenu un maillon important dans son club. Ce match nul n’a pas eu une mauvaise incidence sur le classement du Dynamo Moscou. Clinton Njié et ses coéquipiers sont logés à la 3e place avec 20 points. Ils ne sont qu’à trois points du leader Zenit Saint-Petersburg.