CAMEROUN :: Livre: Astride-Aimé présente ses « Repères » :: CAMEROON

Le jeune auteur d’origine camerounaise est actuellement au Cameroun pour présenter au public camerounais son œuvre.



Tomber et toujours se relever, sagesse, guérison et résilience. Voilà en quelques mots ce dont parle « Repères » ce livre de 314 pages du jeune auteur Fraco-camerounais Achille Aimé et préfacé par le Dr Pierre Duterte.

Pour son auteur, il est question dans cet ouvrage d’expliquer comment comprendre et s’adapter à une société lorsqu’on est dénué de repères. Lorsqu’on est comme égaré entre des univers, « Repères » vient donc s’inscrire comme un repère pour les personnes en manque de repères .

L’œuvre en elle-même présente le parcours dexil tumultueux et troublant d'un jeune homme en quête d’identité. Lorsque ses racines africaines et françaises se rencontrent, « Repères » lève le voile d’un Cameroun empreint de pudeur et de non-dits. Cette œuvre présente l’environnement qui a façonné le jeune homme.

Dans son oeuvre, le jeune auteur camerounais traite de plusieurs thèmes: Transmission et filiation père/fils, Spiritualité et tradition, la famille, l’immigration, le colorisme et tribalisme, les travers de la société française. Et enfin, sans oublier l’indépendance camerounaise.

À propos de l’auteur :



Astrid-Aimé est un jeune Camerounais né à Yaoundé qui s’est retrouvé très tôt, en France.

C’est un auteur, libre penseur dont la réflexion est d’ordre sociologique et philosophique. En se retrouvant en France à l’âge de 11 ans, il a dû vivre sans son père qui était resté au Cameroun. De retour au Cameroun en 2018, il aura l’occasion de vivre et partager avec son papa ce qu’il n’a pas eu l’occasion de faire pendant une grande partie de sa vie passée en France. Il s’est donc retrouvé après plusieurs années et a décidé de partager ses découvertes et expériences. Ainsi, il raconte la beauté du monde et interroge ses travers suivant ainsi la trace de plusieurs auteurs s’inscrivant dans la même lignée.



« L’adulte que je suis, jusque là, s’est construit en grande partie sans père, certains diront même sans repères. Pourtant ils sont toujours enfouis en moi. Sachant se manifester aux moments opportuns, et surtout, me semble-t-il face aux moments les plus critiques » déclare le jeune auteur. Comme pour dire que, le retour aux sources, la rencontre avec son papa, lui ont permis de retrouver ses repères, de se dévoiler.

Le livre est disponible au Cameroun et en France aux prix respectifs de 15.000 Fcfa et 20€.