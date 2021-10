FRANCE :: La Françafrique, l’empire qui ne veut pas mourir

Au moment où la France s’apprête à accueillir le nouveau sommet ‘’Afrique-France’’, un livre vient de paraître aux éditions Seuil. Il pose un regard pluridisciplinaire sur cette politique occulte.

Au lendemain des indépendances des pays de l’Afrique francophone dans les années 60, la France du général De Gaulle développe un système opaque pour maintenir ses anciennes colonies sous son joug ceci, sous la coordination de Jacques Foccart, nommé secrétaire général de l’Élysée aux affaires africaines (1960-1974). C’est le ‘’début’’ de la « Françafrique », concept issu de l’expression « France-Afrique », employée pour la première fois en 1955 par Felix Houphouët- Boigny.

Au regard de son caractère obscur et « mafieux », elle a donné lieu à des formes de paternalisme voire de corruption. Sa vision nébuleuse a suscité de nombreuses productions livresques. Au moment où le 28ème sommet « Afrique-France » s’apprête à donner la parole aux jeunes du continent (demain à Montpelier) pour définir un nouveau narratif, un ouvrage sur la relation entre les deux parties vient de paraître aux éditions du Seuil. Il est intitulé : « L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique ».

Cet ouvrage rassemble une vingtaine de contributeurs, issus des milieux journalistique, universitaire et associatif, qui comptent parmi les meilleurs spécialistes des relations franco-africaines. Le journaliste camerounais, Jean-Bruno Tagne, fait partie des contributeurs. L’ouvrage est placé sous la coordination de : Thomas Borrel, Amzat Boukari-Yabara, Benoît Collombat et Thomas Deltombe.

« L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique » permet de décrypter les annonces gouvernementales en les replaçant dans leur contexte historique. Il nous plonge en effet dans les arcanes de la "politique africaine" de la France depuis près d'un siècle, en analysant de façon originale la face officielle aussi bien que les coulisses obscures.

Emmanuel Macron et ses deux prédécesseurs à savoir Nicolas Sarkozy et François Hollande ont annoncé la « mort » de ce système opaque. Il ne fait l’ombre d’aucun doute que la « Françafrique » résiste à travers les éléments factuels comme le Fcfa ou encore la présence militaire française sur le continent. Par son ampleur et la richesse des contributions, l’ouvrage s’impose comme une référence. Structuré en six parties qui détaillent les origines du système néocolonial français, sa mise en œuvre au moment des indépendances et ses évolutions les plus récentes, « L’Empire qui ne veut pas mourir » apporte une réponse documentée et inédite à ceux qui affirment que la Françafrique appartient au passé.

Ce livre de 1008 pages est déjà disponible au prix de 25 euros soit 16250 Fcfa en librairie.