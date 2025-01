CAMEROUN :: Candidature de Paul Biya en 2025 : Les évêques critiquent, Owona Nguini défend :: CAMEROON

Paul Biya sera-t-il candidat à sa propre succession à la présidentielle de 2025 ? Son parti politique, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), le présente comme leur champion incontesté. Cependant, cette perspective suscite des réactions contrastées au sein de l’opinion publique camerounaise.

Les princes de l’Église catholique romaine au Cameroun ont été parmi les premiers à exprimer leur désapprobation. Par la voix de Mgr Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, l’Église a qualifié cette candidature d’« irréaliste ». Cette position a été réaffirmée par la Conférence épiscopale du Cameroun lors de son 48e séminaire annuel tenu à Buea, la capitale régionale du Sud-Ouest. Le communiqué final des travaux dresse un tableau sombre de la situation sociopolitique du pays : « Depuis quelques années, et de plus en plus ces derniers temps, les angoisses de la très grande majorité des Camerounais se sont transformées en cris de désespoir face à la misère qu’ils vivent et à la dégradation de notre beau pays, le Cameroun. »

Le texte épiscopal va plus loin, dénonçant « le gaspillage de l’argent public, souvent dilapidé dans des investissements de prestige comme des palais, des gratte-ciel inachevés ou des projets bidon. Ces milliards engloutis vident les caisses de l’État, aggravant la misère et condamnant des générations futures à payer des dettes qu’elles n’ont pas contractées. Nous assistons à une industrie mondiale de la misère et de la mort, entretenue par des structures de péché dont les ramifications s’étendent jusqu’au sein de notre société. »

Cette prise de position a provoqué des remous dans l’opinion publique, relançant le débat : pour ou contre la candidature de Paul Biya en 2025 ? Dans ce climat socio-politique tendu, le Cameroon Tribune, journal à capitaux publics, évoque « le piège de l’agitation ». Alors que la présidentielle approche, certains acteurs politiques et de la société civile alimentent un climat préélectoral surchauffé. Pourtant, des priorités telles que la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales, la préparation du scrutin et la lutte contre les discours haineux devraient occuper le devant de la scène.

Par ailleurs, les analyses du Pr Owona Nguini viennent contredire les opposants à Biya. Selon le journal La Météo, basé à Yaoundé, ce politologue brillant démontre, avec des arguments scientifiques, qu’aucune disposition légale n’empêche Paul Biya de se représenter. Ses propos déstabilisent ceux qui, par haine ou jalousie, s’opposent à cette candidature. Owona Nguini va plus loin en qualifiant les critiques de certains évêques de « complot à visée insurrectionnelle ». Il plaide pour que les urnes décident, afin que triomphe la démocratie.