ÉTATS-UNIS :: Donald Trump blessé par balle lors d’un meeting en Pennsylvanie :: UNITED STATES

La confusion était à son comble ce samedi 13 juillet 2024 à Butler en Pennsylvanie, quand l'ex-président des USA a dû être évacué de l'estrade par le Secret Service, blessé à l'oreille.

L’incident s’est produit alors que Trump participait à une campagne pour l’élection présidentielle de 2024. Le service de sécurité a rapidement évacué le candidat républicain et le tireur présumé a été neutralisé

Une minute après la première détonation, Donald Trump se relève, entouré des hommes et des femmes qui assurent sa protection. Juste avant d'être exfiltré de l'estrade, le candidat républicain, du sang sur le visage, brandit le poing et lance "fight" à deux reprises ("combattez !") au public, qui lui répond "USA !, USA !".

Escorté par tous ses hommes jusqu'à sa voiture, Donald Trump a été mis "en sécurité", a rassuré quelques minutes plus tard un porte-parole du Secret Service, chargé de la protection des présidents et ex-présidents, tandis que son équipe de campagne assurait qu'il était en bonne santé et "examiné dans une structure médicale" sur place.

On a appris plus tard que le tireur présumé et un spectateur ont été tués, ont rapporté des médias américains, citant les autorités judiciaires locales.

Le président américain Joe Biden, qui n'avait pas encore pu s'entretenir avec Donald Trump, a dit "condamner avec fermeté" cet acte. Selon ABC News, "cet incident fait l'objet d'une enquête sur une possible tentative d'assassinat".

Illustration, crédit photo: ASSOCIATED PRESS / EVAN VUCCI