Au Cameroun, l’élection présidentielle est prévue en octobre prochain et le pouvoir, tout comme l’opposition, multiplie les rencontres sur le terrain. Sur le terrain, les inscriptions sur les listes électorales se poursuivent...

L’inscription sur la liste électorale est une conditions sine qua non pour participer à une élection au Cameroun.

Pour être inscrit sur une liste électorale, le demandeur doit réunir deux conditions cumulatives de fond : d’une part, il doit avoir la qualité d’électeur et d’autre part, il doit avoir une attache avec la mairie/commune dans laquelle il entend voter.

Pour ne pas exclure une certaine catégorie de citoyen du processus électoral, l'asbl CEBAPH ( Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine), association qui a fêtée cette année son 25ième anniversaire en Belgique et au Cameroun milite pour l'enrôlement des prisonniers capables de voter et la création des bureaux de votes dans les prisons camerounaises.

La raison est simple, ne pas pretexter que ces derniers vont s'évader une fois transportés dans les bureaux de votes

Pour ceux ou celles qui ne le savent pas encore, les prisons camerounaises sont gérées par le secrétariat d’État chargé de l'administration pénitentiaire, rattaché au Ministère de la justice. Certains prisonniers ne sont pas déchus de leur droit de vote mais, Elecam refuse de les inscrire sur les listes électorales.

Au Cameroun, les prisons centrales sont au nombre de 11, une par région, sauf pour la région Littoral qui en compte deux. Parmi les prisonniers, il y en a ceux ou celles qui ne sont pas déchus de leurs droits de votes, à l'instar des prisonniers de droit communs.

Les prisonniers de droit commun" signifie que l'on se réfère à des personnes incarcérées pour des infractions pénales, par opposition à des prisonniers politiques ou autres catégories spécifiques. En d'autres termes, il s'agit des détenus considérés comme "ordinaires" ou "de droit commun" et qui peuvent exercer leur droit de vote lors des consultations électorales.

La répartition des prisons par régions

1- Adamaoua : Prison centrale de Ngaoundéré

2- Centre : Prison centrale de Kondengui à Yaoundé

3- Est : Prison centrale de Bertoua

4- Extrême-Nord : Prison centrale de Maroua

5- Littoral : Prison centrale de New Bell et Prison centrale de Douala-Ngoma à Douala

Littoral département du Mungo : Prison centrale de Nkongsamba

6- Nord : Prison centrale de Garoua

7- Nord-Ouest : Prison centrale de Bamenda

8- Ouest : Prison centrale de Bafoussam

9- Sud : Prison centrale d'Ebolowa

10- Sud-Ouest : Prison centrale de Buéa

Prisons principales

Dans chacune des 10 régions sont localisés les prisons principales .

Adamaoua : Banyo et Tignere

Est : Abong-Mbang, Yokadouma

Centre : Ntui, Monatélé, Mbalmayo, Bafia, Akonolinga, Yaoundé, Mfou, Nanga Eboko, Ngoumou

Littoral : Yabassi, Eseka et Mbanga, Nkongsamba

Nord : Guider, Poli, Tcholliré I, Tcholliré II

Extrême Nord : Kaélé, Kousseri, Mokolo, Mora, Yagoua.

Ouest : Bafoussam, Bazou, Mbouda, Dschang, Mantoum (données non disponibles en intégralité)

Sud : Ebolowa, (données non disponibles en intégralité)

Nord-Ouest : Bamenda, Ndop,Wum, (données non disponibles en intégralité)

Sud-Ouest : Buea, Kumba, Mamfé (données non disponibles en intégralité)

Revenons à la question électorale. Ils sont plus de 35 000 dans les prisons camerounaises ( Chiffres de 2023), parmi lesquels au moins 23 000 peuvent voter. ( Chiffres Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine. (Cebaph)

Nous pensons qu'il serait utile d'instaurer un bureau de vote dans chaque prison afin de permettre aux prisonniers capables de voter d'exercer leur devoir citoyen lors des prochaines consultations électorales.

Pour le CEBAPH, HUgues SEUMO. Président

