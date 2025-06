CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Jean Paul Ntsengue soutient Paul Biya et dévoile ses raisons :: CAMEROON

À l’approche de l’élection présidentielle 2025 au Cameroun, l’ancien candidat déclaré Jean Paul Ntsengue crée la surprise. Dans une déclaration marquante, il affirme publiquement son soutien au Président Paul Biya, rompant ainsi avec les attentes d’une opposition frontale. Il justifie cette décision par une convergence de valeurs et une admiration profonde pour la résilience de l’homme d’État.

Jean Paul Ntsengue insiste sur un point fondamental : Paul Biya, tout comme lui, n’est ni tribaliste ni rancunier. Il évoque notamment le témoignage du journaliste Eric Chinje qui souligne l’inclusivité du Président dans la gestion des affaires nationales. Selon lui, cette capacité à intégrer toutes les composantes de la société camerounaise est l’une des grandes forces du Chef de l’État, et de son parti, le RDPC.

Dans un élan de réconciliation, Paul Biya a, par le passé, tendu la main à des figures politiques autrefois critiques à son égard. Garga Haman Adji, Maurice Kamto, Jean de Dieu Momo, ou encore Aminatou Ahidjo, ont tous bénéficié de ce que Ntsengue appelle un esprit de pardon présidentiel. Ce comportement, selon lui, est l’expression d’une véritable volonté d’unité nationale.

Au-delà de l’humain, Jean Paul Ntsengue décrit Paul Biya comme un nationaliste modéré, apte à comprendre les dynamiques géopolitiques contemporaines. Il ne cède ni aux pressions extérieures ni aux instincts autoritaires, préférant les stratégies d’endurance aux démonstrations de force. Pour Ntsengue, cette posture permet au Cameroun de préserver ses intérêts tout en évitant les confrontations inutiles.

Le parcours de Paul Biya est présenté comme une lutte permanente, un combat quotidien contre les défis et les attaques de toutes parts. Jean Paul Ntsengue affirme se reconnaître dans cette trajectoire complexe, nourrie par les épreuves et la foi. Cette connexion personnelle entre deux hommes marqués par la vie donne un ton intime et presque spirituel à son soutien.

Enfin, l’ancien candidat évoque un trait mystérieux du Président : cette capacité à renaître constamment, tel un phénix. Pour lui, cette résilience exceptionnelle relève d’un destin rare, propre aux figures historiques qui marquent leur époque. Ce soutien, loin d’être opportuniste, s’inscrit selon lui dans une logique de destin partagé.

Jean Paul Ntsengue conclut en réaffirmant sa position de citoyen ordinaire, animé par des convictions profondes et un attachement sincère à la stabilité du Cameroun.