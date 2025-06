Ekanga Ekanga : Virer la France, Condition Sine Qua Non pour la Souveraineté Camerounaise :: CAMEROON

La thèse de Ekanga Ekanga Claude Wilfried s'impose dans le débat politique camerounais : aucune reconstruction nationale n'est possible sans rompre avec l'emprise de la France. À l'approche de la présidentielle 2025, son analyse rejoint celle d'Ousmane Sonko au Sénégal la souveraineté confisquée reste l'obstacle central.

Le constat est sans appel : 90% des ressources camerounaises partiraient vers la France/Suisse selon l'auteur, tandis que la souveraineté politique, monétaire et militaire serait captée à 98%. Cette réalité expliquerait l'incapacité chronique à nourrir un peuple affamé. Les récentes images du général français Hubert Bonneau dictant leurs missions aux forces de sécurité camerounaises illustreraient ce rapport de sujétion.

Ekanga Ekanga dénonce une "Mobutuisation" du régime, évoquant le parallèle avec Paul Biya, qualifié de "meilleur élève de la France". Le soutien français constant depuis 1982 se vérifierait par les consultations régulières à l'Élysée et les instructions reçues par les ministres camerounais. Cette dynamique néocoloniale rendrait vains tous les programmes électoraux ne priorisant pas cette rupture.

L'auteur alerte sur un scénario de fraude institutionnalisée pour octobre 2025, soutenu selon lui par l'ONU et la Défense française. Seul un sursaut populaire massif via l'inscription électorale, le vote et la surveillance des urnes pourrait contrer ce dispositif, à l'image de la victoire d'Adama Barrow en Gambie en 2016.

La conclusion est un appel à l'action : "Nous sommes seuls contre le reste du monde". La libération nationale passera par la conscience collective et l'exercice déterminé du droit de vote comme arme pacifique.