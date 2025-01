Didier Lamkel Zé signe à Saint-Trond : une nouvelle chance pour l’ailier camerounais :: CAMEROON

Après des expériences mitigées en Turquie, en Slovaquie, en Russie et au Maroc, Didier Lamkel Zé s’apprête à relancer sa carrière en Belgique. L’ailier camerounais, récemment libéré par son club de Fatih Karagümrük (D2 turque), va rejoindre Saint-Trond sous réserve de réussir ses tests médicaux. Ce transfert représente une nouvelle opportunité pour le joueur de 28 ans, qui cherche à retrouver son meilleur niveau depuis son passage à l’Antwerp lors de la saison 2020-2021.

Un joueur à redécouvrir

Didier Lamkel Zé, ancien international camerounais, est connu pour son talent indéniable, mais aussi pour son caractère fort et imprévisible. Cette saison, avant de quitter Fatih Karagümrük, il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives, montrant qu’il conserve des qualités techniques indéniables. Cependant, son parcours récent a été marqué par une instabilité, avec des passages dans plusieurs clubs sans parvenir à s’imposer durablement.

Felice Mazzu, l’entraîneur de Saint-Trond, reste prudent face à cette arrivée. « Je sais que c’est un joueur de qualité, mais est-ce un joueur spécial ? Je n’en sais rien ! », a-t-il déclaré à Sporza. Mazzu, qui n’a jamais travaillé avec Lamkel Zé, préfère ne pas tirer de conclusions hâtives et attend de voir comment le joueur s’intégrera dans son effectif.

Un défi pour Saint-Trond

Saint-Trond, actuellement 14e du championnat belge avec seulement 19 points sur 60, est en pleine lutte pour éviter les play-downs. Le club repose largement sur Adriano Bertaccini, auteur de 11 des 24 buts de l’équipe cette saison. L’arrivée de Didier Lamkel Zé pourrait apporter une nouvelle dimension offensive aux Canaris, qui n’ont plus remporté de match en championnat depuis le 8 novembre.

Un parcours tumultueux

Depuis son départ de l’Antwerp, Lamkel Zé a enchaîné les expériences courtes et peu concluantes. Après la Belgique, il a joué en Slovaquie, en Russie, au Maroc et enfin en Turquie. Ses passages à Courtrai et au FC Metz n’ont pas non plus permis au joueur de retrouver la régularité qui avait fait sa renommée.

Une opportunité à saisir

Pour Didier Lamkel Zé, ce transfert à Saint-Trond représente une chance de se relancer et de prouver qu’il peut encore être un atout majeur pour une équipe. Pour Saint-Trond, c’est l’occasion de dynamiser son attaque et de se sortir d’une situation compliquée en championnat.

En conclusion, l’arrivée de Didier Lamkel Zé à Saint-Trond est un pari audacieux, mais qui pourrait s’avérer payant pour les deux parties. Si le joueur retrouve son meilleur niveau, il pourrait bien aider les Canaris à éviter la relégation et à retrouver des couleurs cet hiver.