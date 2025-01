Fecafoot et Onies vers un accord sur les coûts de location des stades au Cameroun :: CAMEROON

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot), dirigée par son président Samuel Eto’o, a récemment exprimé son mécontentement face à la surfacturation des coûts de location des stades par l’Office national des infrastructures et des équipements sportifs (Onies). Cette polémique, qui a fait les gros titres des médias locaux, semble trouver une issue favorable grâce à des négociations entre les deux parties.

Une facture jugée trop élevée

Après plusieurs mois d’arrêt, les championnats d’Elite One et d’Elite Two ont repris au Cameroun. Cependant, la Fecafoot a rapidement dénoncé les tarifs exorbitants demandés par l’Onies pour la location des stades. Faustin Blaise Mbida, secrétaire général du Conseil Transitoire du Football Professionnel (CTFP), a qualifié ces coûts de « chiffres qui font peur ».

Samuel Eto’o, déterminé à offrir « le meilleur championnat qui existe en Afrique », a demandé des factures pro forma pour évaluer les dépenses. Face à ces montants élevés, la Fecafoot a envisagé des négociations pour réduire les tarifs, notamment pour les stades appartenant aux municipalités.

Vers un accord entre Samuel Eto’o et Joseph-Antoine Bell

Selon des informations rapportées par le journaliste Nana Paul Sabin sur Équinoxe Télévision, l’Onies, dirigé par Joseph-Antoine Bell, serait prêt à faire des concessions. Lors d’une réunion du comité d’orientation, l’entité a exploré des pistes de solutions pour parvenir à un accord avec la Fecafoot.

Un tel compromis serait bénéfique pour les deux parties. D’un côté, l’Onies, qui peine à louer ses infrastructures depuis deux saisons, verrait ses caisses se remplir. De l’autre, la Fecafoot pourrait organiser les matches de championnat sans être confrontée à un manque de stades disponibles.

Les enjeux pour le football camerounais

Cette polémique met en lumière les défis auxquels fait face le football camerounais. La surfacturation des stades pourrait compromettre la qualité et la régularité des championnats, affectant ainsi les clubs, les joueurs et les supporters.

Samuel Eto’o, en tant que président de la Fecafoot, a fait de la modernisation et de la professionnalisation du football camerounais une priorité. Cependant, pour atteindre cet objectif, une collaboration étroite avec l’Onies et d’autres acteurs clés est essentielle.

Les négociations entre la Fecafoot et l’Onies représentent un pas important vers la résolution de cette crise. Un accord permettrait non seulement de garantir la tenue des championnats, mais aussi de renforcer la collaboration entre les différentes entités du football camerounais.

Alors que les discussions se poursuivent, les supporters espèrent voir leurs équipes évoluer dans des conditions optimales, avec des stades accessibles et des coûts maîtrisés.