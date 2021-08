CAMEROUN :: Nécrologie :: L'artiste chanteur Nkotti François brise sa guitare :: CAMEROON

Le Landerneau musical camerounais privé d'un de ses plus grands génies. L'artiste musicien Nkotti François vient de mourir des suites de maladie, à l'hôpital général de Douala ( capitale économique du Cameroun).

Né le 15 février 1950, Nkotti François est un talent précoce. Il meurt à l'âge de 71 ans. En février dernier, il a célébré ses 50 ans de carrière musicale. C'était l'une des plus grandes figures légendaires du Makossa, un rythme musical des peuples côtiers de la région du Littoral Cameroun. Il crée les Black Styl, et soumet le pays entier avec son légendaire titre "MAKOSSA", aux côtés de plusieurs autres albums tout exquis.

Homme politique, militant du parti au pouvoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il devient maire de la commune de Bonaléa ( département du Moungou, région du Littoral Cameroun) en 2002, et y passe deux mandats successifs. En 2013, il ne briguera pas un troisième mandat, arguant qu'"il faut permettre à tout le monde de faire ses preuves".

Avec la mort de Nkotti François, s'écroule aussi un pan de l'histoire du Makossa dont il était un puriste et génie. Le patriarche estimait que les plus jeunes générations ne chantent pas justement, et manquent de vocation.

Nous vous proposons le clip "MAKOSSA" de Nkotti François, avec les Black Styl.