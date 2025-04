FRANCE :: SORAYA EBELLE, une pépite musicale à découvrir

C’est dans le 20ème arrondissement de Paris, à La Bellevilloise, que la jeune et talentueuse Soraya Ebelle s’est produite, pour le plus grand bonheur des mélomanes. Une douceur rythmique, un tempo envoûtant pour bercer son public, et une ambiance chaleureuse pour insuffler joie et bonne humeur aux hommes et femmes venus de tous horizons.

Tous réunis pour vivre une soirée de rêve, un grand moment suspendu dans un voyage musical unique.

Autour d’un bon repas et d’un verre de vin, les centaines de spectateurs présents à La Bellevilloise ne se sont pas ennuyés. Bien au contraire : le son, venu des profondeurs de la forêt équatoriale, vibrait avec sobriété et gaieté. Un véritable voyage sonore, de Douala à Yabassi, avec en toile de fond un hommage touchant à la famille.

En 1h15 de spectacle, Soraya Ebelle a conquis les cœurs. L’instant était profond, l’émotion palpable, et l’ambiance, à la hauteur des attentes de chacun.

On en redemande déjà… Vivement un nouveau grand moment en compagnie de SORAYA, pour le bonheur de tous.