ITALIE :: L’ARTISTE CAMEROUNAISE TINE NDOLO, DEESSE DE L’EXTASE A BARI :: ITALY

Je l’ai découverte du côté de Bari, en Italie. Une révélation. Une apparition. Cette artiste camerounaise est devenue l’icône vivante de la ville, célébrée pour son art et son aura magnétique. Jazzwoman puissante, indépendante, indomptable. Tout commence au Cameroun, aux côtés de M. Fragile, où elle se fait d’abord connaître comme danseuse. Mais la danse, chez elle, n’est qu’un prélude : cette femme a une voix monumentale, sensuelle, envoûtante. Quand elle parle, c’est comme si l’on pouvait allumer un feu dans son propre corps, un feu qui caresse, qui embrase, qui réveille. Son style est unique.Tiné Ndolo est la marque même de l’art. Le principe féminin à son apogée.

Elle est la preuve vivante qu’aucun sommet n’est inaccessible. Là où d’autres dansent prudemment, elle ose, elle invente, elle transcende. Sur scène, elle repousse les limites de l’imaginaire. Elle est à la fois la vie, l’art, et leur fusion brûlante. Pour elle, le sexe est une célébration. Une partie essentielle de l’être humain. Non pour être exposée vulgairement, mais pour être chantée, dansée, sublimée. Elle en fait un outil de guérison. Une offrande scénique pour apaiser les âmes en perdition. Dans ses spectacles, le corps devient poésie. Le désir devient mélodie. Et le public, conquis, repart le cœur chaviré. La première fois que je l’ai vue sur scène, j’ai pleuré. Oui, j’ai pleuré devant la beauté d’un corps en extase, vibrant sous les projecteurs comme une étoile vivante. Le lendemain, je suis revenu. Plus décidé que jamais. Et je l’ai revue. Tiné, toujours plus puissante, toujours plus généreuse.

Elle donne, à chaque représentation, une cascade d’émotions positives. Tiné incarne tout à la fois : la grâce, l’élégance, la force, la sensibilité, la sensualité, la liberté. J’espère qu’elle sait que c’est précisément cette combinaison rare qui fait d’elle une femme unique. Même en vidéo, lorsqu’elle danse, on sent l’énergie se fondre entre les corps, dans une harmonie presque mystique. C’est une artiste musicale exceptionnelle, drôle, courageuse, profondément professionnelle. Une femme complète. Une femme de scène. Et la scène, elle l’habite. Elle ne la quitte jamais vraiment. Tiné Ndolo est une artiste accomplie, mais aussi une sportive aguerrie, passionnée de fitness. « Je réveille les envies », dit-elle dans l’une de ses prestations. Et c’est vrai. Sa voix pénètre le silence. Sa parole soigne, équilibre, transcende. Elle ne chante pas, elle guérit. Elle joue avec le corps, surtout avec cette partie que chacun adore observer devant une glace.

C’est du style. Du caractère. Sur scène, elle se produit comme une héroïne : lorsqu’elle passe dans une ville, la nature fleurie et l’été doré redonne le goût des cerises sur les lèvres. C’est une étoile. Une femme de leadership. Elle brille et ne cesse jamais de briller. Observez ses images : elles finiront par façonner votre réalité. Mais soyez prudent. L’extase n’est jamais loin. c’est toujours trop proche. Restez centré, sinon vous pourriez y glisser… Tiné Ndolo laisse les hommes éveillés, debout, rêveurs. C’est le prix à payer. Si vous portez des chagrins, elle les soulève. Si vous craignez demain, elle vous insuffle la force. Le corps d’une femme peut redonner l’espoir quand la tendresse manque à l’aube. C’est cela, vivre pleinement l’instant. Tiné Ndolo sera en spectacle au mois de juin à Paris. L’été s’annonce radieux.