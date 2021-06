MONDE ENTIER :: Euro 2020 : Kroos, Ronaldo et Mbappé dans le groupe de la mort sur Startimes :: WORLD

L’Euro 2020 débute dans moins de dix jours. Les 51 matchs du tournoi seront diffusés en direct et en HD sur StarTimes. Les 24 équipes sont divisées en six groupes et le groupe F a été qualifié de « Groupe de la mort » car il rassemble trois anciens champions d’Europe – Allemagne, France, Portugal – et le double finaliste de la Coupe du monde, la Hongrie.

Chaque compétition de football donne naissance à un Groupe de la mort et l’Euro 2020 n’y fait pas exception.

Quand des joueurs tels que Toni Kroos, Thomas Müller, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé s’affrontent les uns les autres, cela ne peut que donner du grand spectacle et des surprises.

Avec les anciens champions d’Europe, Allemagne, Portugal et France ainsi que la Hongrie, le groupe F est clairement le Groupe de la mort de cet Euro et certainement l’un des plus relevés de l’histoire du tournoi européen.

A elles seules, les trois équipes ont remporté six titres et trois d’entre elles font partie des favoris du tournoi qui se déroule du 11 juin au 11 juillet.

Établir un pronostic sur les équipes qui parviendront à se qualifier relève donc du tour de force.

Même si elle a chuté dans les classements, l’Allemagne reste un adversaire très dangereux lors des tournois. Die Mannschaft a l’avantage de jouer tous ses matchs à domicile, à Munich en présence de 14 500 fans.

Le sélectionneur Joachim Löw a entrepris de rajeunir l’équipe après la Coupe du monde 2018. Il a tout de même rappelé Müller (31 ans) et Matts Hummels (32 ans) pour apporter de l’expérience à son effectif.

Löw peut également faire appel à Ilkay Gündogan, qui s’est distingué cette saison avec Manchester City, ainsi que les vainqueurs de la Ligue des champions, Kai Havertz, Antonio Rüdiger et Timo Werner.

Le sélectionneur français a pour priorité de peaufiner son dispositif en attaque alors qu’il bénéficie d’un des effectifs les plus riches d’Europe avec Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et Karim Benzema pour épauler Griezmann et Mbappé.

Benzema a été rappelé en sélection après près de six années d’absence. L’attaquant du Real Madrid n’a pas manqué d’encenser son coéquipier Kylian Mbappé avec lequel il n’avait jamais joué. « C'est un jeune joueur, un phénomène. Il met beaucoup de vitesse, il est adroit devant la cage. C'est un très, très bon joueur. »

Si Mbappé a l’avenir devant lui, ce n’est pas le cas pour Cristiano Ronaldo qui, à 36 ans, joue très certainement son dernier Euro, voire son dernier tournoi international.

Le quintuple Ballon d’or sera épaulé par une brochette de joueurs talentueux, à l’image de la star de Manchester United, Bruno Fernandes, de João Félix ou de Rúben Dias, récemment élu Joueur de l’année en Angleterre.

Toute l’attention sera sur Ronaldo, qui aimerait plus que tout terminer sa carrière avec un nouveau titre européen. Pour cela, le champion en titre devra échapper au Groupe de la mort, qui n’a jamais si bien porté son nom.

Les fans africains pourront découvrir en direct l’issue de ces affrontements entre les géants du football européen grâce à StarTimes. Le diffuseur officiel de l’Euro 2020 retransmettra tous les matchs du tournoi en direct et en HD.