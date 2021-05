Vient de paraître, "CAMEROUN: Ce journalisme à la recherche de ses marques…" :: CAMEROON

Dans son ouvrage paru aux éditions TIG et dont le tire est "CAMEROUN: Ce journalisme à la recherche de ses marques…", le journaliste et écrivain Camerounais MBIANGOUP NOUNDOU, par ailleurs DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL DE LA COMMUNICATION DU NDE, fait une analyse objective de l'environnement médiatique Camerounais et fustige le concept de "Tolérance administrative" qui a ouvert la porte à de nombreux aventuriers qui ont transformés le métier de journalisme en tribune de règlements de comptes, de chantages, d’insultes envers les hommes de pouvoir ou de simples comptoirs commerciaux. Il appel l'état à plus de rigueurs dans son rôle de régulateur: "Il y a lieu de mettre sur pied un régime de régulation plus clair et plus réaliste, tenant compte de notre environnement socio-économique" écrit-il.

Avant la sortie officielle prévue dans deux semaines au Cameroun, le livre est déjà disponible sur toutes les plateforme d'Amazon:

