La pandémie de la covid19 résiste dans l’actualité au Cameroun. La présidence de la République prend en mains la gestion des fonds cependant que le ministre de la santé publique a pris le premier vaccin.

Depuis la note de la présidence de la République qui instruit le ministre de la justice d’ouvrir une enquête judiciaire sur la gestion des fonds covid19, la polémique enfle. Task-force Covid-19 : « Laissez Ngoh Ngoh travailler en paix ! » titre le journal Réalités Plus. Le Cameroun vient d’organiser avec succès le Chan et félicité par le monde entier pour la qualité des stades. Grâce au travail de titan abattu par la Task Force pilotée par le Sg/Pr Ferdinand Ngoh Ngoh. La gestion des fonds de lutte contre Covid-19 sont menacés. Le président Paul Biya vient de confier le pilotage du dossier à la Task Force qui gagne. N’en déplaise aux jaloux et ceux qui veulent voir le Cameroun tomber. Ngoh Ngoh et son équipe vont encore bosser. Quand ça va réussir comme le Chan les détracteurs du Cameroun devront se repentir au lieu de se cacher. Il faut laisser le Sg/Pr travailler en paix!

La Terre Promise pense que «Ferdinand Ngoh Ngoh prend le dossier en main». Le Sg/Pr va coordonner la Task Force créée par le chef de l’Etat à la présidence de la République. En même temps qu’une enquête judiciaire est ouverte contre les personnes impliquées dans la gestion des fonds Covid, les structures qui en ont bénéficiés vont devoir rendre gorge.

Cependant que la République Presse estime qu’il y a «Risque zéro». Créditée d’un excellent coefficient d’efficacité et de résilience dont la récente organisation du Chan, félicitée tous azimuts, auréolée des stades de haute facture... Ferdinand Ngoh Ngoh, agissant sous hautes instructions du chef de l’Etat...

Au ministère de la santé publique, la Riposte contre le Covid-19 s’organise. Cameroon Tribune titre «On vaccine déjà». Les premières doses ont été administrées hier à Yaoundé. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, des personnels de santé et même des particuliers se sont portés volontaires pour cette opération qui va progressivement s’étendre à l’ensemble des dix régions.

Une information approuvée par le Journal Emergence «La vaccination est effective». Le ministre de la Santé publique a reçu la toute première dose le 12 avril 2021. Le personnel médical de première ligne prendra le relais. Tout sur les caractéristiques du vaccin Sinopharm.

Cependant que la voix du centre interroge «L’efficacité du vaccin chinois Sinopharm est ‘’ peu élevée’’». Alors que la Chine mène une distribution très active des centaines de millions de doses à travers le monde, Gao Fu, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a admis que l’efficacité des vaccins chinois contre le Covid-19 est ‘’ peu élevée’’ et pourrait exiger des améliorations.